Priscila Senna, Avril Lavigne e mais: ouça lançamentos da semana

Durante a semana, artistas da Paraíba, do Brasil e do mundo lançaram singles, EP’s e álbuns. Entre os destaques, está a música ‘Bibi Perigosa’, da paraibana Bixarte, um EP de Priscila Senna e canções inéditas de Avril Lavigne.

Confira playlist do JORNAL DA PARAIBA.

Na Paraíba

Bixarte – Bibi Perigosa

Nesta sexta-feira (25) a cantora paraibana Bixarte lançou seu primeiro single pop, ‘Bibi Perigosa’. Além da música, a artista também divulgou o clipe. A aposta é em ritmos latinos, diferente de seus últimos trabalhos com rap.

Artu e Eric – Dissesses

Os músicos e compositores paraibanos Artu e Eric lançaram, nesta sexta-feira (24), uma nova música chamada ‘Dissesses’. O rap acústico, que também contou com a contribuição da pernambucana Roberta Mariz na composição, é embalado por uma melodia mais calma e “sad”, como nomeiam os artistas.

Tracundum – Jacumã

A banda de axé Tracundum lançou mais uma música que fará parte de seu disco de estreia, ‘Aruandê’. O single ‘Jacumã’ já pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming musical.

No Brasil

Alice Caymmi – Do Acaso (com participação de Chico César)

Alice Caymmi e Chico César lançaram uma parceria inédita, a música ‘Do Acaso’. A composição é de Chico e Ronaldo Bastos, conhecido pelo seu trabalho no Clube da Esquina.

Giovani Cidreira – Agora Vai (com participação de Linn da Quebrada)

O cantor baiano Giovani Cidreira lançou nesta sexta-feira (25) seu mais novo single ‘Agora Vai’, em parceria com Linn da Quebrada.

A música é uma composição de Giovani e Felipe Castro. Com presença de beats eletrônicos, o resultado é uma sonoridade dançante e cheia de brasilidade.

Priscila Senna – Priscila em Cena Pt. 2

Priscila Senna continua aproveitando sua nova fase com o DVD ‘Priscila em Cena’. Gravado nos dias 10 e 11 de outubro, no Classic Hall, em Olinda/PE. Nesta sexta-feira (25), ela lançou a parte 2, um EP com três músicas.

As faixas são ‘Seguidor’, que também ganhou um clipe na quinta-feira (24), ‘Mente Não’ e ‘Quer me Amar’.

Falamansa – Aloha (com participação de Natiruts)

Falamansa se uniu ao grupo Natiruts, que se apresenta em João Pessoa neste sábado (26), na música ‘Aloha’. A canção mistura reggae e forró numa celebração ao amor, a praia e o esporte.

A letra ainda homenageia grandes ídolos do surfe brasileiro – Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Gabriel Medina, que são mencionados na música pelos principais talentos esportivos, que lhes renderam títulos e notoriedade internacional.

Jeito Moleque – Pagode do Jeito

O grupo Jeito Moleque lançou nesta sexta-feira(25) o ‘Pagode do Jeito’, projeto audiovisual que traz regravações marcantes e convidados especiais.

Gravado no Vitrinni Lounge, em São Paulo, o lançamento traz as participações de Leiz(Turma do Pagode), Dodô(Pixote), Éder Miguel( Doce Encontro), Sebá (Inimigos da HP), Billy SP, Hector Marks e Uan (Os Travessos).

No Mundo

Mercury in Retrograde e Pity Party – Avril Lavigne

Avril Lavigne lançou duas músicas inéditas, ‘Mercury Retrograde’ e ‘Pity Party’. As novidades fazem parte da versão deluxe do álbum ‘Love Sux’, que traz também a versão de ‘I’m a Mess’ com Yungblud.

Machine Gun Kelly – Taurus (com partiicpação de Naomi Wild)

Machine Gun Kelly lançou a música ‘Taurus’, em parceria com Naomi Wild. A música é especialmente feita para o filme ‘Taurus’, que está em exibição nos cinemas internacionais desde 18 de novembro.

