Bem-Estar

Atividades do Equilíbrio do Ser proporcionam cuidado integral com a saúde física e mental

26/11/2022 | 17:00 | 103

Com a proximidade de um novo ano se renova o desejo de cuidar da saúde do corpo e da mente, mirando em atividades que melhorem a qualidade de vida e bem-estar, sobretudo mental. Em João Pessoa esse desejo leva muita gente a buscar os serviços do Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) Equilíbrio do Ser, nos Bancários. O local dispõe de recursos terapêuticos que buscam integrar o ser humano com o meio ambiente, a sociedade, além de trabalhar o autoconhecimento.

O casal Lindalva Maria e Edvaldo Ferreira, de 70 anos, moradores de Mangabeira, frequentam o Equilíbrio do Ser há mais de oito anos. Dona Lindalva conta que foram os problemas na coluna, hérnia de disco e artrose que a levaram a buscar tratamento no local. “Melhorei bastante. Cheguei aqui arrastando uma perna. Esse lugar é uma benção”.

Já seu Edval tem problemas cardíacos e usa marca-passo no coração. “Quando cheguei aqui nem dirigia mais”. Em oito anos os dois já tiveram acompanhamento em práticas como acupuntura, tai chi chuan, auriculoterapia, yoga e meditação, entre outras. Atualmente frequentam o CPICS duas vezes por semana para receber a oferta de cuidados.

Josefa de Brito, de 57 anos, moradora do bairro José Américo, está no Equilíbrio do Ser para seu primeiro atendimento. Ela veio motivada a cuidar da saúde devido às dores crônicas na coluna cervical e fibromialgia. Ela também já realizou acompanhamento no Cendor (Centro Municipal de Reabilitação e Tratamento da Dor), em Mangabeira. “Convivo há anos com dor todos os dias”. Sua pior crise foi no final de 2020, quando passou mais de 20 dias sem conseguir levantar da cama. “Tenho boas expectativas com relação ao tratamento aqui. Ouvi boas referências e venho buscar uma melhor qualidade de vida”.

Dona Josefa e todos os que chegam ao Equilíbrio do Ser são acolhidos através do processo de escuta qualificada. “Como um centro da rede de atenção especializada nós recebemos os usuários que vêm encaminhados pela rede de saúde e os que chegam por demanda espontânea. Eles passam pela escuta na qual o profissional colhe as informações necessárias, identifica e acolhe suas queixas, sejam elas físicas e/ou emocionais, registra como está sendo o enfrentamento à pandemia de COVID-19, se há sequelas, etc. A partir disso se traça o plano de cuidado com as possibilidades de tratamento que podemos oferecer levando em conta as necessidades de saúde desses usuários”, observa João Morais, diretor do CPICS.

Para Betânia Morais, terapeuta, na escuta qualificada é importante que o usuário fale sobre a sua rotina como hábitos alimentares, de trabalho, atividade física, sono, bem como seus sentimentos, angústias, medos, problemas. “Quando a boca fala os órgãos saram”, orienta. Segundo ela, muitos processos que adoecem o corpo são verificados nessa etapa e a fala ajuda na cura associada às terapias disponibilizadas no Centro.

Terapias – O Equilíbrio do Ser disponibiliza atualmente a população terapias individuais e coletivas como acupuntura, tai chi chuan, chá da tarde, reiki, auriculoterapia, ventosaterapia, constelação familiar, shiatsu, yoga, dançaterapia, terapia comunitária integrativa, resgate da autoestima, floral, meditação, fitoterapia, além de permacultura, dança do ser, arteterapia, alongamento e relaxamento.

Entre as inúmeras atividades ela destaca a Arteterapia, coordenado por Luciana Videres, arteterapeuta. Atualmente, 15 mulheres participam do grupo. Segundo ela, neste mês estão sendo confeccionadas peças com motivos natalinos para uma mostra do Centro, programada para o mês de dezembro. “Nós trabalhamos materiais recicláveis como caixas de leite, garrafas pets, papelão, tecidos, entre outros”, lembrou. São produzidas peças com várias técnicas como macramê, pintura e desenho.

Outra atividade popular do Centro é o Brechó do Equilíbrio, onde são reforçados os princípios do desapego, da partilha e reutilização para quem participa da organização, doa ou adquire peças. Essa atividade não tem objetivo comercial, e todos os recursos retornam para as atividades da comunidade. O evento acontece sempre às quartas-feiras, de 8h às 11h, na área externa do Centro.

“Nessa atividade trabalhamos várias coisas. O processo de desapego pode ser um processo de reorganização das coisas, da casa, mas também dos sentimentos, dos processos internos de cada um. Nos auxilia a ir fechando os ciclos da vida”, relata Sandra Farias, moradora dos Bancários.

Serviço – O Equilíbrio do Ser está localizado no bairro dos Bancários. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por ordem de chegada, respeitando os usuários preferenciais. Para atendimento de primeira vez são necessários o Cartão do SUS de João Pessoa, comprovante de residência e documento de identificação com foto. O ideal é vir encaminhado por um dos serviços da rede de saúde do município. Mais informações pelo telefone (83) 3214-2921.