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Pré-candidatos à Assembleia, ex-prefeitos são nomeados por João para cargos no Governo

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João Azevêdo, governador da Paraíba. divulgação/Secom-PB

O governador João Azevêdo (PSB) nomeou dois ex-prefeitos paraibanos em cargos do Estado. Anna Lorena Nóbrega, ex-prefeita de Monteiro; e Jarques Lúcio da Silva, de São Bento, foram nomeados para a função de gestores de programa especial, lotados no Gabinete do Governador.

As nomeações foram assinadas por João Azevêdo nessa sexta-feira (12) e publicadas no Diário Oficial do Estado deste sábado (13).

Os dois ex-prefeitos são pré-candidatos à Assembleia Legislativa, cotados para a composição da nominata estadual do PSB.

Nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado deste sábado (13).. Reprodução / DOE-PB

Texto: Gabriel Abdon

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