João Pessoa está entre as 10 cidades brasileiras mais buscadas em pesquisas dos foliões no Google

João Pessoa está em destaque entre as 10 cidades mais requisitadas para curtir o período de Carnaval de 2026. Desta vez, o ranking foi elaborado por meio de um estudo conduzido pela Esfera, programa de pontos do grupo Santander, que comprova que em novembro de 2025 já havia um ranking das cidades mais buscadas no Google. Conforme avaliação, os brasileiros têm buscado para o período um mix de diversão e descanso, e a Capital paraibana tem oferecido ao longo dos anos esses dois requisitos, que podem ser acrescidos pelo custo-benefício, com passagens aéreas e hospedagem mais dentro do bolso dos turistas, desde que feito com antecedência.

De acordo com o estudo, a tendência que une esses dois requisitos tem sido ampliada. Nessa avaliação, existem ao menos dois motivos que levam os brasileiros a se organizarem tão previamente. “O primeiro corresponde a um dos maiores feriados prolongados, que garante até cinco dias de pausa para diversão ou descanso. O segundo motivo, por sua vez, é a possibilidade de preços mais acessíveis em passagens e hospedagem quando o planejamento é feito antecipadamente”, pontua a Esfera.

O período carnavalesco em João Pessoa, por outro lado, segundo o secretário executivo de Turismo, Daniel Rodrigues, tem um incremento de projetos culturais que atraem milhares de pessoas, como o Folia de Rua e o Via Folia, que permitem a participação popular de forma praticamente gratuita, excetuando os blocos privados que apresentam como atrações astros do Axé como Bell Marques e Cláudia Leitte.

“Essas festas têm se notabilizado como uma das principais e maiores de pré-carnaval do País, onde apresentamos manifestações culturais em praticamente todos os bairros da cidade, com maior concentração na orla marítima, que se transformou no grande QG desse movimento. Após esse período, João Pessoa oferece o Carnaval Tradição, que marca originalidade com resistência dos blocos de frevos, ala ursas e as escolas de samba, que movimentam o Centro da cidade, igualmente, atraindo milhares de pessoas”, afirma Daniel Rodrigues.

Em todo esse contexto, o secretário pontua que a Prefeitura tem montado uma força-tarefa que reúne praticamente toda a estrutura administrativa na organização dos eventos, que remetem a segurança, mobilidade, acessibilidade, esquema de saúde e atendimento ao público, inclusive, atuando no processo de venda de alimentos e bebidas com fiscalização. “Tudo está sendo preparado com a máxima atenção, porque queremos entregar às pessoas, turistas e moradores, o melhor Carnaval de todos os tempos. Ano a ano nossa meta é oferecer o melhor a todos”, enfatizou.

Ainda conforme o estudo da Esfera, os outros destinos em destaque são as cidades tradicionais como Salvador (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), além de Ouro Preto (MG), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e Brasília (DF), cada um com o seu perfil de público. Na referência feita a João Pessoa, “a cidade se destaca nacionalmente pela força da folia de rua. Um dos maiores blocos do mundo, o “Muriçocas do Miramar”, pertence a esse Carnaval.”