VIDENTE FAZ PREVISÃO SOBRE MORTE DE JOGADOR, COPA DO MUNDO, HEXA E NEYMAR ‘ACABOU’ – BOLA ROLANDO

Estamos na Copa do Mundo, esse evento esportivo tão esperado, e que as pessoas aguardam ansiosamente os quatro anos. O Brasil é o maior vencedor com 5 conquistas, e busca nessa copa seu sexto campeonato.

Os brasileiros ficam eufóricos com a Copa, todos querem acompanhar os jogos da seleção, e inclusive muitas empresas colocam telões para os funcionários ver os jogos.

Previsão no futebol

Nestes famosos eventos sempre temos videntes que surgem com suas previsões, e mais uma vez uma famosa videntes, Lene Sensitiva bastante conhecida nas redes sociais falou sobre o assunto.

Lene ficou famosa ainda mais após cravar que Lula venceria as eleições, também disse que o mesmo sofreria um atentado. Sobre a copa a vidente concedeu entrevista, e disse que nossa seleção tem reais chances de conquistar o campeonato, e todos festejaram.

Ela confirmou que o Brasil poderá sim ser o grande campeão, porém ressaltou também um problema que viria a acontecer durante o torneio.

Lene continuou suas previsões e falou sobre Neymar o craque da seleção, na ocasião ela disse que o mesmo fará muitos gols e será a sensação da copa. Lene também previu a morte de um grande jogador que irá balar o cenário do futebol.

A morte não vai acontecer durante o evento esportivo, mas conforme a previsão, deve ser entre o final de 2022 e 2023. Para finalizar ela ainda disse que outro jogador com fama mundial, acabaria se envolvendo em um grave acidente. As pessoas dividem sobre opinião sobre o assunto, muitos creem, e outros acham que não passa de mera coincidência a previsão destes famosos videntes da internet.

Outras previsões

Vidente que teria previsto a morte do cantor Cristiano Araújo, prevê outra perda no Brasil, de grande importância, em seu perfil, no Instagram, nesta sexta-feira dia 7 de Janeiro. Conhecida por diversas previsões que chocaram o Brasil, a vidente Lene Sensitiva, anuncia mais uma perda que trará muita comoção.

A vidente deixou todos preocupados com sua publicação nesta sexta-feira, onde previu que o Brasil irá passar por mais uma grande perda, logo no início do ano, e deixa todos seus seguidores preocupados, já que não foram dados mais detalhes sobre quem seria sua previsão, e internautas começam a especular.

De acordo com Lene, um trágico acontecimento ocorrerá este ano, mas como não se pronunciou sobre quem seria, seus seguidores começam a ‘chutar’, como por exemplo: “Não! Silvio Santos não! Pelo amor de Deus!”. A vidente ganhou fama por prever acontecimentos importantes com famosos conhecidos, e desde lá vem preocupando todos com suas provisões.

Lene ficou famosa após supostamente ter previsto morte do cantor Cristiano Araújo, que faleceu em 2015, em um acidente de carro, e o jornalista Ricardo Boechat, que faleceu em 2019. Através de sua rede social, por onde ela geralmente faz seus anúncios, foi por onde mais uma vez ela preocupa todos.

Em sua última publicação no Instagram, Lene diz: “Infelizmente o Brasil vai passar um grande luto novamente, será grande a comoção”. Levantando muitas dúvidas sobre quem seria, seguidores e fãs torcem para que ela esteja errada em sua previsão, pois o país já vem perdendo demais.

Além de não dar detalhes sobre quem, também não é dito quando acontecerá, diz ela mesmo na legenda de sua publicação: “Espero de coração que eu erre essa previsão”. Além de famosos segundo a vidente, em sua conta em sua rede social, ela conta com mais de 600 mil seguidores onde todos acompanham suas previsões.

VIDENTE REVELA VERDADE SOBRE FUTURO DE BOLSONARO ‘VIRAR A MESA’

No dia 30 de outubro, o Brasil foi às urnas para escolher Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o mais novo presidente do Brasil, com o petista derrotando Jair Messias Bolsonaro (PL) após receber 2,1 de votos a mais dos eleitores.

Após o resultado das eleições, inúmeras polêmicas envolvendo o atual presidente vieram à tona, com alguns portais de notícia apontando um possível conflito entre Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle. De acordo com alguns internautas, os dois não estavam mais se seguindo no Instagram e rapidamente, rumores envolvendo um possível término de relacionamento ganharam notoriedade nas redes sociais.

Diante de todo o burburinho, Michelle Bolsonaro decidiu ir até seu perfil oficial nas redes sociais para se justificar a respeito do fato, afirmando que ela e Bolsonaro continuavam juntos.

Apesar das falas da primeira-dama, uma nova notícia vem chamando a atenção dos internautas e, de acordo com a astrologia, o atual presidente vem passando por períodos conturbados em sua vida.

Segundo os relatos da astróloga Sara Koimbra, através do uso da clarividência, pôde ser evidenciado que Michelle e Bolsonaro poderão se separar ainda no ano de 2022. Ela ainda afirma que havia percebido o fato há aproximadamente dez dias atrás, quando estava realizando uma análise dos mapas astrais de Lula e Bolsonaro, usando como base o eclipse 25, que se encontrava em Escorpião.

Tal movimento, de acordo com as informações, é responsável por desconexões entre famosos, conseguindo explicar parte importante do mapa de Bolsonaro. Ela afirma que o eclipse havia beneficiado Lula, uma vez que o ex-presidente possui o Sol em Escorpião. Tal eclipse, por sua vez, acabou caindo na quinta casa de Bolsonaro, que está relacionado ao romance, amor, lazer, entre outras coisas.

A astróloga ainda afirma que o eclipse é capaz de trazer diversas mudanças, mostrando o que está escondida e trazendo a verdade absoluta. Segundo ela, as relações envolvendo a família de Bolsonaro, neste momento, podem estar em risco, com o eclipse em Escorpião possuindo a capacidade de mudar a vida amorosa do presidente.

Outra previsão…

Guilherme de Pádua veio a óbito na noite do último dia 6 novembro, na capital de Minas Gerais, em decorrência de um infarto fulminante. Há quase duas semanas de seu falecimento, a médium Monica Buonfiglio compartilhou um vídeo inesperado falando sobre como está o ex-ator no plano espiritual. Vale ressaltar que as revelações não são nadas boas. Confira a matéria abaixo:

Em vida, Guilherme foi condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez. A espiritualista já havia falado há algum tempo que viu o ex-ator tendo problemas com a morte. “O mapa dele atestava a morte dele”, disparou.

Em seguida, Glória Perez, autora das novelas da emissora Globo disse que a Justiça humana poderia até falhar, todavia a divina nunca. Inclusive, ela mencionou a forma estranha que um pastor falou sobre a morte do criminoso, afirmando que ele não era um monstro na oportunidade.

“As apunhaladas que ele deu, ele também está tomando no plano espiritual. O espirita acredita que ele está em um umbral, mas para mim ele está mesmo no inferno ou no que se chama de mundo inferior”, entregou Monica.

Guilherme de Pádua tinha medo de ser preso novamente antes de morrer

Ainda segundo com a médium, Guilherme de Pádua estaria com muito medo de ser preso novamente. Em seguida a religiosa disse ainda que a situação de Guilherme de Pádua no plano espiritual não está nada bem e na visão dela, para sempre será assim. “consequências do que plantou em vida“.

Monica Buonfiglio ressaltou que os aspectos do morto são todos infernais. Inclusive, entregou que ele não iria conseguir fazer contato com a família aqui. Minutos depois, ela contou também que o coração do ex-ator seria entregue para uma entidade ruim e que na eternidade deverá pagar por tudo que fez.

Confira o vídeo abaixo:

