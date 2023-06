In natura

Procon-JP encontra preço da mão do milho oscilando entre R$ 25 e R$ 60 nas feiras livres

21/06/2023 | 16:00 | 245

Dois dias antes da comemoração do São João – a festa mais tradicional do Nordeste, o consumidor pessoense vai encontrar a mão do milho in natura com ou sem palha (52 espigas) oscilando entre R$ 25 (Box do Aristide – Mercado de Mangabeira) e R$ 60 (Luciana do Milho – Mercado do Bairro dos Estados). A pesquisa foi realizada pelo Procon-JP e constatou que o produto, principal ingrediente das comidas típicas, está com variação de 140% e diferença de R$ 35.

No levantamento anterior realizado pela Secretaria no dia 7 de junho, o mesmo produto registrava preços oscilando entre R$ 30 e R$ 70. A pesquisa atual foi realizada em 18 boxes dos mercados públicos da Torre, Central, do Bairro dos Estados e de Mangabeira e traz preços da mão e da meia mão do milho in natura (com e sem casca).

A meia mão do milho mostra preços diferenciados para o produto com casca, que oscila entre R$ 12,50 (Box do Aristide – Mercado de Mangabeira) e R$ 30 (Luciana do Milho – Mercado do Bairro dos Estados), com variação de 140% e diferença de R$ 17,50. Já a meia mão do milho sem casca está sendo comercializado entre R$ 13,50 (Box do Aristide – Mercado de Mangabeira) e R$ 30 (Albertina do Milho – Mercado do Bairro dos Estados), com variação de 122% e diferença de R$ 16,50.

Mercados públicos – O levantamento foi realizado nos seguintes estabelecimentos: Central (Zezinho do Milho, Zé Carlos do Milho, Zumira Albuquerque, Severino do Milho e Betinho e Leandro do Milho); Bairro dos Estados (Henrique do Milho, Albertina do Milho, Val e Rany, e Luciana do Milho); Torre (Severino do Milho); Mangabeira – Mercado Público (Aristide, AR Sacolão, Dios Coco, Box do Milho Verde, Raminho do Milho, Doce Frutas e Inácio Damião) e Feirinha de Mangabeira (Box Ana e Toinho).

