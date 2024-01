prefeitura doa terreno para expansão do Hospital Universitário

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), assinou ontem um termo de doação de um terreno para o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC). A área fica ao lado do HUAC e será utilizada para a expansão da unidade, com ênfase no atendimento oncológico.

O terreno tem 3.507 m2. O objetivo da direção é transformar o hospital de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unicom) em Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon).

“Nós entendemos a importância do hospital, não apenas para a gestão e para Campina Grande, mas para toda a Paraíba”, assinalou Bruno, ao assinar o termo.

“O terreno vai ajudar a melhorar, significativamente, a nossa estrutura e possibilitar ampliarmos nossos serviços”, adiantou a superintendente do HUAC, médica Paula Maia.

Na próxima sexta-feira, 2 de fevereiro, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Artur Chioro, estará assinando a ordem de serviço para a ala pediátrica e oncopediátrica, farmácia e lactário.