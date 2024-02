agremiação comemora aniversário no Carnaval Tradição de João Pessoa

O Ala Ursa Celebridade completará 20 anos em 2024 da melhor forma: levando tradição para a Avenida Duarte da Silveira. Neste ano, a agremiação apresenta o tema Deuses do Egito – Faraó no dia 12 de fevereiro – e coincidentemente, é o mesmo dia de aniversário do urso. O grupo é uma das 50 agremiações de Ala Ursa de João Pessoa.

O mestre de bateira Eric Bruno explica que a Ala Ursa é um grupo popular, composto por 113 pessoas – a maioria do bairro de Mandacaru. Ele explica que o objetivo é resgatar jovens da comunidade, ensinando eles a tocarem instrumentos, os transformando em percussionistas e fazendo que eles se divirtam no carnaval, junto com a comunidade. O urso celebridade também possui uma bateria chamada de “Sem Limites”, porque, segundo o mestre de bateria, o grupo funciona igual coração de mãe, que sempre cabe mais um.

“A gente tem a esperança de tirar cada jovem da nossa comunidade da violência, da discriminação em todos os cantos. Mostrar que somos um bairro de cultura, isso sim nós somos”, afirmou.

Júlio César integra há 9 anos a agremiação e participa da bateria, onde aprendeu a tocar vários instrumentos, inclusive o tamborim. “Muito coisa boa. Fiz novas amizades, construí uma nova família. Gosto muito de estar aqui no dia a dia”, afirmou.

O urso e a alegria das crianças

O estudante Gabriel Antônio, de 17 anos, veste a fantasia do urso e dança freneticamente ao som da bateria. Ele participa da agremiação desde criança e, segundo ele, entrou na Ala Ursa para alegrar sua vida, seus pensamentos e a comunidade de Mandacaru. Aprendeu a tocar diversos instrumentos até vestir a fantasia do urso.

“Muitas crianças gostam de ver a Ala Ursa, sorriem, correm atrás, brincam. A minha alegria é ver a alegria das crianças da comunidade”, afirmou.

Gabriel Antônio explica que esse ano a agremiação quer trazer o troféu e a alegria para a comunidade.

“Quando eu visto a roupa eu penso nas crianças, em deixar a diretoria feliz, a comunidade… e o sorriso das crianças não tem comparação. Quando eles gostam eles sorriem, pedem pra tirar foto e chegam as mães… É uma honra”, afirmou.

Carnaval Tradição 2024

Os desfiles do Carnaval Tradição acontecem nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, na Avenida Duarte da Silveira, a partir das 18h.

No sábado (10), desfilam seis tribos indígenas e seis clubes de frevo. No domingo (11), serão quatro tribos e três clubes de frevo, em seguida se apresentarão quatro escolas de samba. As Ala Ursas desfilam no último dia, na segunda-feira (12).