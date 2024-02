Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito de Campina Grande em 2024

Pouco mais de oito meses antes da escolha para as eleições municipais de 2024, que estão previstas para acontecer no dia 6 de outubro, pelo menos sete nomes já estão colocados como pré-candidatos a prefeito de Campina Grande.

O atual prefeito Bruno Cunha Lima, do União Brasil, que vai em busca da reeleição. Além disso, há também as já confirmadas pré-candidaturas de André Ribeiro pelo PDT, assim como do deputado Inácio Falcão pelo PC do B e do secretário municipal de saúde da Paraíba, Jhony Bezerra, pelo PSB.

O PSD foi o único partido que apresentou dois nomes possíveis: a secretária de Turismo e Desenvolvimento da Paraíba, Rosália Lucas, e a vereadora Eva Gouveia.

Por último, no cenário político da Rainha da Borborema há também a candidatura do Partido dos Trabalhadores (PT), que divulgou oficialmente Márcio Caniello como pré-candidato para a corrida eleitoral no município.

O Jornal da Paraíba detalhou os nomes dos pré-candidatos à prefeitura de Campina Grande nas Eleições 2024. Veja abaixo.

Bruno Cunha Lima

Atualmente fazendo parte do quadro do União Brasil, Bruno Cunha Lima vai tentar manter o tradicional sobrenome na política campinense dentro de um cargo político. O atual prefeito já confirmou a pré-candidatura à reeleição.

Nomes como Efraim Filho, que é senador pelo União Brasil, Veneziano Vital do Rêgo que ocupa o mesmo cargo, mas pelo MDB, e também o primo de Bruno, Pedro Cunha Lima, já declararam apoio a reeleição, em evento de filiação do pré-candidato ao atual partido, em dezembro.

Bruno começou na carreira política sendo eleito para vereador em Campina Grande em 2012, depois disso, dois anos mais tarde, foi eleito deputado estadual. Em 2020, concorreu pela primeira vez para ser prefeito e venceu as eleições.

André Ribeiro

Presidente do PDT em Campina Grande, André Ribeiro, foi confirmado oficialmente como pré-candidato no último dia 20, e um dos vários representantes da oposição em Campina Grande. Ele ocupa atualmente o cargo de Secretário de Ciência e Tecnologia da Paraíba.

Na cerimônia de oficialização do advogado, que em 2022 concorreu a uma vaga no Senado Federal, contou com a presença de Carlos Lupi, presidente nacional do PDT.

André Ribeiro, assim como os pré-candidatos do PT, PSB e PC do B fazem parte do chamado “Fórum Pró-Campina”, que reúne vários partidos de esquerda ao centro do espectro político.

Jhony Bezerra

O governador João Azevêdo (PSB) tem procurado nos últimos tempos um nome forte para apoiar em Campina Grande, e recentemente deu sinal verde para a pré-candidatura de Jhony Bezerra, atual secretário de Saúde da Paraíba, em plenária especial do partido.

No entanto, as possibilidades de apoio do atual governador não se restringem apenas ao secretário da pasta da saúde, isso porque as articulações políticas no cenário de Campina Grande estão sendo feitas pela oposição em busca de um nome que consiga medir forças com o atual prefeito, com vários partidos envolvidos na questão.

Desde janeiro de 2023, Jhony é o secretário de Saúde. Ele é formado em medicina pela Unifacisa, além de outras formações no campo da pós-graduação e especialização.

Inácio Falcão

Desde outubro de 2023, Inácio Falcão foi confirmado como pré-candidato pelo PC do B. A pré-candidatura é mais uma que compõe o Fórum Pró-Campina.

Inácio Falcão é atualmente deputado estadual pela Paraíba e já tem uma longa trajetória dentro da polícia, isso porque já foi vereador da cidade por quatro mandatos. Além disso, em 2020, ele também foi candidato a prefeito, quando tirou 33 mil votos naquela oportunidade.

Rosália Lucas e Eva Gouveia

Já neste mês de janeiro, a senadora Daniella Ribeiro, que é presidente estadual do PSD, anunciou que a legenda terá candidatura própria na disputa pela prefeitura de Campina Grande. A prioridade do partido é construir um cenário político interessante para Rosália Lucas ou a vereadora Eva Gouveia, que foram anunciadas.

O PSD, de Daniella Ribeiro, trabalha junto à base do governador do estado para convencer os aliados de que a candidatura do partido pode ser a melhor dentro do grupo que forma a oposição em Campina Grande.

Uma das pré-candidatas do PSD, Rosália Lucas, é Secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, além disso, Eva Gouveia ocupa o cargo de vereadora na Câmara Municipal da cidade.

Márcio Caniello

Outro pré-candidato que foi confirmado pelo próprio partido, no caso o PT, é Márcio Caniello, que tem carreira como professor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) na área da antropologia.

A pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores é mais uma que está dentro do chamado Fórum Pró-Campina.

Romero Rodrigues?

Uma das grandes incógnitas em relação à prefeitura de Campina Grande é se Romerio Rodrigues, do Podemos, vai se candidatar ou não. Isso porque, dentro do partido, o político reitera a vontade de concorrer, no entanto, publicamente, ainda não externou essa possibilidade.

O que se sabe, até o momento, no entanto, é que caso realmente o ex-prefeito entre na disputa , ele passa a ser um um dos mais fortes na oposição a Bruno Cunha Lima, seu sucessor. Tendo a possibilidade de que boa parte, senão todas, as candidaturas oposicionistas irão ser dissolvidas – ou reduzidas a potenciais vices.

Romero Rodrigues é atualmente deputado federal pela Paraíba. Também já foi vereador de Campina Grande e deputado estadual, além de ter ocupado cargos em secretarias do governo estadual em outras oportunidades.