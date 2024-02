Concurso dos Correios 2024: edital, inscrição, vagas

O concurso dos Correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) está previsto para acontecer ainda em 2024. Nesta quarta-feira (28), a comissão organizadora que irá conduzir a seleção da estatal foi formada.

Esta é a primeira etapa para a execução do concurso. A comissão será responsável por definir quantidade, tipo e localização das vagas do concurso, com base no trabalho realizado em 2023 pela atual gestão para realocar e redimensionar o atual efetivo.

Além disso, a comissão irá realizar o processo de licitação para contratação da banca organizadora.

“A recuperação da empresa passa pela recuperação da dignidade e pela valorização das pessoas que trabalham nos Correios, sem perder de vista a sustentabilidade da estatal. A contratação de pessoas é uma medida essencial para que a empresa possa corresponder às novas demandas da sociedade e do mercado”, disse o presidente da instituição, Fabiano Silva dos Santos.

Vagas disponíveis no concurso dos Correios

Por enquanto, ainda não foram detalhadas as vagas que serão oferecidas no concurso dos Correios. A previsão é que sejam oferecidas oportunidades para funções como agente e também voltadas à segurança do trabalho.

Os salários também ainda não foram divulgados.

Provas do concurso dos Correios

Também não é possível dizer a data exata em que as provas do concurso dos Correios vão acontecer. Porém, segundo o comunicado feito pelo órgão, elas serão aplicadas ainda neste ano.

Quer saber quais são os concursos públicos com vagas abertas na Paraíba e em todo o país? Acesse a editoria “Vamos Trabalhar” do Jornal da Paraíba e fique por dentro de tudo.