Infraestrutura

Cícero Lucena assina ordens de serviço e garante 100% de pavimentação em dois bairros da Capital

23/03/2023 | 09:30 | 50

O prefeito Cícero Lucena assinou a ordem de serviço para a pavimentação de seis vias na manhã desta quinta-feira (23). As obras beneficiam três bairros, mas representa um marco especial para o Bairro dos Estados e o Pedro Gondim, que com as obras passarão a ter 100% de suas ruas pavimentadas. O Bairro dos Ipês também receberá serviços.

“Temos levado pavimentação par toda a cidade, em um total de mais de mil ruas, e fazendo isso com critério. Além de priorizarmos vias que contam com equipamentos públicos e comunitários e aquelas que atendem ao transporte coletivo, também queremos, como neste caso, calçar aquelas ruas que foram esquecidas, sendo as últimas de seus bairros sem pavimentação”, explicou Cícero Lucena.

Serão pavimentadas as ruas Salvador Batista, no Bairro dos Estados; Georgia Viana Guerreiro, no Pedro Gondim; e Humberto Espíndola Guedes, José Vicente dos Santos, Jovita Gomes Alves e Melvin Jones, todas nos Ipês.

As vias vão receber o novo padrão de infraestrutura e urbanismo da cidade, com calçamento em paralelepípedo, drenagem, calçadas padronizadas e itens de acessibilidade. A gestão também tem plantado mudas de plantas em frente às residências em que os moradores manifestem interesse.

O jornalista Otávio Sá Leitão mora na rua Salvador Batista há mais de 40 anos e contou que a rua já chegou a ser dada como calçada em outras gestões. “Hoje o prefeito vem aqui e realiza de fato este sonho. É uma rua pequena, mas importante por interligar duas avenidas. Estamos muito felizes, pois finalmente vai acontecer o que tanto esperamos”, afirmou.

Estiveram presentes no evento os vereadores Marcílio do HBE, Guga Oliveira, Emano Santos, Helena Holanda, Benilton Lucena e Marcelo da Torre, e o secretário executivo da Infraestrutura, Luciano Pereira.