Otávio avalia que Portugal jogou melhor que o Brasil nas quartas de final da Copa

Compartilhe















Entre os oito confrontos da fase de oitavas de final da Copa do Mundo, as partidas do Brasil contra a Coreia do Sul e de Portugal contra a Suíça foram as com placares mais elásticos. No entanto, para o meia brasileiro Otávio, da seleção portuguesa, a goleada por 6 a 1 dos lusitanos contra os suíços serviu para mostrar que os portugueses foram melhores que os brasileiros, que bateram os coreanos por 4 a 1, na segunda-feira.

Após ter ficado fora dos dois últimos jogos da fase de grupos, contra Uruguai e contra Coreia do Sul, por conta de uma lesão muscular, Otávio fez seu segundo jogo no torneio, diante da Suíça — ele foi titular na estreia de Portugal, na vitória contra Gana. Na partida contra os suíços, o brasileiro atuou no setor de criação, ao lado de Willian Carvalho, buscando iniciar a construção de jogadas do time.

Foto: Divulgação / Fifa

O Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 com uma aparição de gala do quarteto de frente da Seleção composto por Neymar, Vinícius Júnior, Raphinha e Richarlison. A boa aparição brasileira, inclusive, gerou um verdadeiro frisson na mídia mundial e fortaleceu ainda mais o discurso de favoritismo do Brasil. Inclusive, até o jogo de Portugal, o triunfo brasileiro havia sido o mais elástico.

Veja também Brasil goleia a Coreia do Sul e vai enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo

No entanto, na terça, os lusitanos entraram em campo contra a Suíça e, com um futebol envolvente, atropelou a Suíça pelo placar de 6 a 1. Inclusive, apenas Gonçalo Ramos, atacante do Benfica, anotou três gols na partida. O hat-trick, inclusive, voltou a acontecer em uma partida de mata-mata Copa do Mundo da seleção portuguesa após 56 anos. A última vez que algo do tipo tinha acontecido por Portugal foi no Mundial de 1966, quando Eusébio marcou quatro gols contra a Coreia do Norte, nas quartas de final daquela edição da Copa.

Nascido no Brasil, Otávio, após a vitória contra a Suíça, elogiou o desempenho do grupo português e comparou com a atuação da Seleção Brasileira na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul.

Portugal jogou melhor (risos)”, disse Otávio, na Zona Mista.

Portugal enfrentará Marrocos nas quartas da Copa do Mundo — Foto: Molly Darlington / Reuters Após deixar a Suíça pelo caminho, Portugal agora enfrentará o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo será no sábado, às 12h, no Estádio Al Thumama, no Catar.

brasil

copa do mundo

otávio

portugal

seleção brasileira

Seleção Portuguesa

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Nacional de Patos apresenta o elenco para o Paraibano e a Série D de 2023

Evento foi realizado na noite de terça-feira com a presença de quase todos os atletas do elenco, incluindo Maikon Leite, grande contratação do Naça para o próximo ano.

Esportes

Copa do Mundo: Otávio volta ao time e faz bom jogo em show de Portugal sobre a Suíça

Após ficar fora dos dois últimos jogos do time na fase de grupos da Copa do Mundo, por conta de lesão, meia brasileiro volta a ser titular e ajuda os lusitanos a fazerem 6 a 1 nos suíços.

Esportes

Copa do Mundo no Catar: Portugal goleia a Suíça e vai encarar Marrocos nas quartas

Seleção portuguesa vence por 6 a 1, fez um grande jogo e agora encara Marrocos pela quartas do Mundial.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter