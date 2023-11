Conheça o elenco do Botafogo-PB para 2024

O elenco do Botafogo-PB para 2024 está sendo montado aos poucos. Após o término da temporada de 2023, o Belo está reformulando o grupo de jogadores, que vai ser comandado pelo técnico Cristian de Souza.

O Jornal da Paraíba apresenta abaixo a lista de jogadores que, no momento, compõem o grupo de jogadores do Botafogo-PB para a disputa da próxima temporada. A lista é atualizada à medida que o clube divulga oficialmente uma nova saída ou uma nova chegada.

Elenco do Botafogo-PB para 2024:

Goleiros

Botafogo-PB ainda não anunciou nenhum goleiro para 2024.

Laterais-direito

Lenon: Titular absoluto do Confiança na última temporada, o lateral-direito Lenon, de 33 anos, fez 34 partidas com as cores da agremiação alagoana e contribuiu com quatro assistências.

Zagueiros

Douglas: Aos 28 anos, essa será a segunda passagem do zagueiro Douglas no futebol nordestino. O único clube que o defensor havia jogado até então no Nordeste havia sido o CSA. Ao todo, foram 27 partidas defendendo as cores do Azulão. Mas antes de acertar com o Belo, seu último clube havia sido o Manaus, onde esteve em campo em 12 oportunidades.

Igor Souza: O zagueiro de 27 anos vai jogar no Nordeste pela primeira vez em sua carreira. Em 2023, o zagueiro jogou em dois clubes: Anápolis, onde fez 14 partidas, e no Brasiliense, por onde atuou 12 vezes.

Laterais-esquerdo

Rafael Furlan: Ex-Novo Hamburgo, Rafael Furlan tem 29 anos e jogou em três clubes em 2023: além da equipe gaúcha, ele também atuou por Paraná e CA Patrocinense.

Matheus Leal: Titular da Aparecidense em 2023, com 25 jogos no currículo e um gol marcado, Matheus Leal, de 28 anos, é mais um que encorpa o sistema defensivo da equipe.

Volantes

Sousa Tibiri: Pela temporada de 2023, o volante Sousa Tibiri, de 27 anos, defendeu três clubes: Barra-SC, onde fez nove jogos, Altos, por onde atuou em 14 partidas, e Tupan, tendo feito apenas duas aparições.

Meias

Bruno Leite: Nome mais imponente anunciado até aqui, Bruno Leite, de 23 anos, foi lapidado nas categorias de base do Athletico, esteve no Botafogo em 2022 e mais recentemente defendeu o Joinville.

Atacantes

Bismark: Está no departamento médico e não pode ter contrato rescindido.

Dudu Silva: Paraibano de João Pessoa, o jogador, de 24 anos, teve o auge da carreira em 2021 vestindo a camisa do Cruzeiro na Série B do Brasileiro. Naquele ano, o jogador recebeu a oportunidade de estrear por um grande clube do futebol brasileiro com o então técnico Vanderlei Luxemburgo.

Jean Silva: Reforço para o ataque, Jean Silva, de 33 anos, disputou a temporada de 2023 com as cores do Remo, onde teve 31 oportunidades dentro de campo com quatro gols marcados.

Luan Santos: Luan Santos, de 27 anos, estava no futebol da Coreia do Sul, mais precisamente no Suwon, e tem passagens por ABC, Ceará, Paysandu, Sampaio Corrêa, dentre outros clubes brasileiros.

Pipico: Destaque na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, Pipico, de 38 anos, teve seu contrato renovado com o Botafogo-PB.