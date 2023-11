Caravana do Cuidar atende moradores do bairro Alto do Mateus nesta sexta-feira

09/11/2023 |

A Prefeitura de João Pessoa realiza mais uma edição da Caravana do Cuidar, nesta sexta-feira (10), das 8h às 12h, no bairro Alto do Mateus. O projeto itinerante é promovido pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), levando serviços de assistência social, empregabilidade, saúde e direito do consumidor para todos os bairros do Município. A estrutura será montada na Rua Carmem Miranda, nº 48.

Dos serviços voltados para a assistência social, a população terá acesso ao CadÚnico, porta de entrada para diversos programas sociais do Governo Federal, cadastro e consultas com o Cras da região; poderá conhecer e aderir ao Programa Criança Feliz, que acompanha gestantes e/ou crianças de até seis anos para um desenvolvimento integral. Nesta edição, a Defensoria Pública também estará presente prestando atendimento jurídico e orientando a população sobre os seus direitos.

As oportunidades no mercado de trabalho serão ofertadas pelo Programa Acessuas Trabalho, que disponibiliza cursos profissionalizantes e oportunidades de emprego pelo programa Jovem Aprendiz, direcionado para jovens de 14 a 24 anos de idade.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), serão ofertados serviços de aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, vacinação e atendimentos de auriculoterapia. A equipe do Instituto Cândida Vargas estará auxiliando no planejamento familiar, além do atendimento da equipe médica, com encaminhamento para exames.

A Caravana do Cuidar também conta com a presença do Procon-JP e da Ouvidoria Municipal, ouvindo e registrando a opinião da população. Além da entrega de mudas de plantas, disponibilizadas em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Semam).