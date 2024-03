Secretaria de Habitação celebra Dia da Mulher com café da manhã para as servidoras

A Secretaria de Habitação Social da Prefeitura de João Pessoa (Semhab), realizou, nesta sexta-feira (8), um café da manhã especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher. As servidoras, que também foram homenageadas com flores e doces, ocupam funções de relevância e são responsáveis pela elaboração de projetos de engenharia, arquitetura, acompanham a execução das obras e as famílias assistidas pelos programas sociais.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, fez uma saudação e agradeceu as servidoras. “Mulheres maravilhosas, guerreiras que fazem a Semhab e trabalham para melhorar a qualidade de vida de outras mulheres, mas elas também são mães e cuidam de suas famílias, mas com seu trabalho ajudam a melhorar a qualidade de vida de outras mulheres que são chefes de família, mães solteiras, adotivas, do coração e é pra elas que nós apresentamos o resultado do nosso trabalho”.

Socorro Gadelha disse que se sente orgulhosa de comandar uma equipe que é formada em sua maioria por mulheres, ressaltando que na Semhab o trabalho é resultado de um trabalho conjunto feito por homens e mulheres. Ela destacou que na gestão do prefeito Cícero Lucena a mulher tem recebido um tratamento diferenciado e são assistidas por políticas públicas cujo objetivo é a valorização e respeito pelas mulheres.

“O Dia Internacional da Mulher é um momento de celebração, de mostrar a força e a determinação feminina e acima de tudo reconhecer a importância das mulheres em nossa sociedade. A mulher é um ser inspirador, ela é única e especial e por isso hoje eu quero parabenizar e abraçar, todas as mulheres que fazem parte da Prefeitura e da Secretaria de Habitação Social do Município.

Na Semhab, as mulheres ocupam cargos de responsabilidade e atuam na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, acompanham a execução das obras e também fazem o trabalho social no levantamento das condições de moradia e no cadastramento de áreas insalubres e de risco, além de acompanhar o processo de seleção das famílias contempladas com uma moradia pelo Programa Habitacional do Município, orientando durante a ocupação e o período de adaptação depois de receber a moradia. Também atuam no setor jurídico, fundiário e de planejamento.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que para ele tem sido uma grande satisfação trabalhar num ambiente onde as mulheres são maioris, desenvolvendo suas funções com competência, dinâmica e criatividade. “O Dia Internacional da Mulher é um data para comemorar as conquistas das mulheres ao longo do tempo, lembrando a luta delas por espaço, direitos, respeito e ocupação do mercado de trabalho com lealdade, dando um toque especial de amor em tudo que faz”. Ele parabenizou todas as mulheres pela passagem do dia delas e afirmou que tem sido uma grande honra trabalhar numa equipe onde as mulheres são executivas e sabem comandar.