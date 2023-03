ONDE ASSISTIR JOGOS DE HOJE, SÁBADO (18/03) E AMANHÃ COPA DO NORDESTE, ESTADUAIS, MEXICANO, ARGENTINO, FA CUP

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS Estaduais, EUROPEUS, ARGENTINO, MEXICANO, COPA DO BRASIL, COPA DO NORDESTE Onde assistir os jogos de hoje

Assista todos os jogos de futebol na TV hoje E AMANHÃ! As transmissões, a agenda de partidas e tudo que acontece na TV, no Tablet ou no celular, você acompanha aqui. Saiba também quais são as partidas que serão transmitidos na Globo, ESPN, SporTV, Fox Sports, Band, Rede TV, DAZN, TV NSports, TV A Crítica, Premiere e canais de TV aberta e assinatura pelo mundo. Hoje tem Copa do Nordeste, Champions League, a Liga dos Campeões, Campeonatos estaduais, Sul-Americana, Libertadores da América entre outras disputas, confira tudo. Quando a rodada termina, aqui você também poderá ver os gols e melhores momentos da RODADA.

NO LINK DE CADA JOGO, VOCÊ VÊ A FICHA COMPLETA DA PARTIDA.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE (18/03)

ARGENTINO

16:30 Arsenal Sarandí x Tigre LIVE 19:00 Independiente x Colón LIVE 19:00 Platense x Defensa y Justicia LIVE 21:30 Atl. Tucuman x Barracas Central LIVE 21:30 Godoy Cruz x Belgrano

CHILE Primeira Divisão

18:00 Cobresal x Colo Colo LIVE 18:00 O’Higgins x Coquimbo LIVE 20:30 Union La Calera x Audax Italiano

COLÔMBIA Primeira A – Abertura

16:00 Envigado x Boyacá Chicó LIVE 18:10 La Equidad x U. Magdalena LIVE 20:20 Deportivo Pasto x Dep. Cali LIVE 22:30 Junior x Santa Fe

MÉXICO Liga MX – Encerramento

20:00 Cruz Azul x Atlético San Luis LIVE 22:05 Tigres x Monterrey

00:10 Guadalajara x Club America LIVE 19/03 15:00 U.N.A.M. x Pachuca IVE 19/03 22:05 Querétaro x Juarez –

Campeonato Carioca

15:30 Nova Iguaçu x Audax-RJ Taça Rio (Semifinal) 16:00 Fluminense x Volta Redonda Semifinal 18:00 Portuguesa-RJ x Botafogo Taça Rio (Semifinal)

Campeonato Mineiro

16:30 Atlético-MG x Athletic Club Semifinal 18:00 Democrata SL x Caldense Rodada 2 18:00 Tombense x Pouso Alegre Troféu Inconfidência (Semifinal)

Campeonato Gaúcho

16:30 Caxias x Internacional Semifinal

Copa do Nordeste

17:30 Sport x Santa Cruz Rodada 4

Campeonato Inglês

12:00 Aston Villa x Bournemouth Rodada 28 12:00 Brentford x Leicester Rodada 28 12:00 Southampton x Tottenham Rodada 28 12:00 Wolverhampton x Leeds United Rodada 28 14:30 Chelsea x Everton Rodada 28

Campeonato Espanhol

14:30 Espanyol x Celta Rodada 26 17:00 Atlético de Madrid x Valencia Rodada 26

Campeonato Italiano

14:00 Salernitana x Bologna Rodada 27 16:45 Udinese x Milan Rodada 27

Campeonato Alemão

11:30 Hoffenheim x Hertha Berlin Rodada 25 11:30 Bochum x RB Leipzig Rodada 25 11:30 Augsburg x Schalke 04 Rodada 25 11:30 Stuttgart x Wolfsburg Rodada 25 14:30 Borussia Dortmund x Colônia Rodada 25

Campeonato Francês

13:00 Toulouse x Lille Rodada 28 17:00 Lens x Angers Rodada 28

Campeonato Português

12:30 Portimonense x Vizela Rodada 25 15:00 Arouca x Paços de Ferreira Rodada 25 15:00 Benfica x Vitória de Guimarães Rodada 25 17:30 Estoril x Chaves Rodada 25

Campeonato Acreano

15:00 Náuas x São Francisco-AC Rodada 3 17:00 Galvez x Atlético-AC Rodada 3

Campeonato Alagoano

19:00 ASA x Murici Semifinal

Campeonato Amazonense

15:30 Amazonas x Operário-AM Quartas de final 15:30 Manaus x Nacional-AM Quartas de final 15:30 Princesa do Solimões x Parintins

Campeonato Baiano

16:00 Bahia x Itabuna Semifinal

Campeonato Brasileiro Feminino

15:00 Athletico-PR x Real Ariquemes Rodada 4 15:00 Grêmio x Ceará Rodada 4

Campeonato Brasileiro sub-20

20:30 Botafogo x Flamengo Rodada 3

Campeonato Brasiliense

15:30 Brasiliense x Brasília Rodada 9 15:30 Capital-DF x Gama Rodada 9 15:30 Samambaia x Paranoá Rodada 9 15:30 Ceilândia x Taguatinga Rodada 9 15:30 Santa Maria x Real Brasília Rodada 9

Campeonato Capixaba

15:00 Rio Branco-ES x Nova Venécia Quartas de final

Campeonato Catarinense

16:30 Avaí x Criciúma Quartas de final 19:00 Barra-SC x Chapecoense Quartas de final

Campeonato Cearense

16:00 Ceará x Iguatu Semifinal

Campeonato Mato-Grossense

15:30 Luverdense x Cuiabá Semifinal

Campeonato Paraense

15:30 Caeté x Cametá Rodada 7 17:00 Paysandu x Tuna Luso Rodada 7

Campeonato Paraibano

16:00 Botafogo-PB x Sousa Semifinal

Campeonato Paranaense

19:00 Maringá x Athletico-PR Semifinal

Campeonato Paulista Série A2

11:00 Portuguesa Santista x XV de Piracicaba Quartas de final 16:00 Comercial-SP x Ponte Preta Quartas de final

Campeonato Paulista Série A3

15:00 Votuporanguense x Rio Preto Rodada 15 15:00 Capivariano x Bandeirante-SP Rodada 15 15:00 EC São Bernardo x Matonense Rodada 15 15:00 Audax-SP x Desportivo Brasil Rodada 15 15:00 Marília x Itapirense Rodada 15 15:00 Red Bull Bragantino II x Barretos Rodada 15 15:00 São José-SP x Sertãozinho Rodada 15 15:00 União Suzano x Grêmio Prudente Rodada 15

Campeonato Pernambucano

15:30 Petrolina x Porto-PE Rodada 12 16:30 Maguary x Náutico Rodada 12

Campeonato Piauiense

15:45 Altos x Fluminense-PI Rodada 13

Campeonato Sergipano

16:00 Falcon x Itabaiana Repescagem

Copa da Inglaterra

14:45 Manchester City x Burnley Quartas de final

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais