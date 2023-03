Neste fim de semana

Hospital Municipal Santa Isabel finaliza preparativos para mutirão de colonoscopia

22/03/2023 | 19:00 | 102

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) já está com tudo pronto para o mutirão de colonoscopia que será realizado neste sábado (25) e domingo (26), onde 200 pacientes serão beneficiados com a realização do exame, considerado a melhor forma de detectar o câncer de intestino em estágios iniciais.

A ação faz parte da campanha ‘Março Azul’, que reforça a prevenção e conscientização do câncer do intestino. Engajado na campanha, o HMSI, inclusive, está com uma iluminação especial na cor azul, em sua fachada, que simboliza a luta contra a doença, também conhecida como câncer colorretal.

O mutirão tem como objetivo agilizar possíveis diagnósticos de câncer de intestino, além de outras doenças intestinais, e vai beneficiar pacientes que já se encontravam na fila de espera da Regulação Municipal, reduzindo a demanda reprimida existente.

Durante os dois dias, 25 e 26, o Hospital Municipal Santa Isabel terá quatro salas de cirurgias e duas de exames dedicadas exclusivamente para o atendimento dos pacientes.

A ação, destaca a diretora-geral do HMSI, a médica Adriana Lobão, envolve uma grande equipe, que contará com a participação de médicos, anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, recepcionistas e pessoal de apoio.

Todo o evento está sendo coordenado pelo colonoscopista Frederico Campos, que está organizando o mutirão juntamente com o médico Francisco de Sales Moreira Pinto, coordenador do Serviço de Endoscopia e Colonoscopia do Hospital Santa Isabel, e a médica coloproctologista Shirlane Frutuoso, coordenadora do Programa de Residência de Coloproctologia do HMSI.

Caminhada – Também no sábado (26), com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, através do Serviço de Coloproctologia do Hospital Santa Isabel, acontece a ‘Caminhada Solidária – Março Azul’, na orla de João Pessoa, com concentração a partir das 6h no Busto de Tamandaré. O início da caminhada está previsto para as 7h.