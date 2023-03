Audiência para debater alargamento da orla de João Pessoa é adiada devido à morte de Manoel Junior

Compartilhe















Uma audiência pública para debater o alargamento das praias de João Pessoa seria realizada pela Assembleia Legislativa da Paraíba nesta quarta-feira (1º) foi adiada devido à morte do prefeito de Pedras de Fogo, Manoel Junior. Segundo a deputada Cida Ramos (PT), autora da proposta, o debate será realizado na próxima segunda-feira (6).

Ao Conversa Política, a deputada disse que a audiência será realizada no plenário da Casa, onde anteriormente estava agendado e foi alterado para o Sintel por necessidade de reparos no local, programados para esta quarta-feira.

A morte de Manoel Junior causou comoção na classe política. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) decretou luto de três dias pela morte do político, que foi vice-prefeito de João Pessoa por duas oportunidades, uma com Ricardo Coutinho (2005 a 2008) e outra com Luciano Cartaxo (2017 a 2020).

