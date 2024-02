Galdino recua e quer instalar novo auditório da ALPB no Centro de João Pessoa

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos), parecer ter desistido da ideia de transferir parte das atividades da Casa para um bairro distante do Centro Histórico de João Pessoa. Na sessão desta quarta-feira (28) ele pediu ajudar aos colegas de parlamentar para encontrar um imóvel público do estado ou da prefeitura para que seja cedido ao legislativo.

Em 2019, ele anunciou que estava negociando junto ao Ministério Público a aquisição de um terreno para construir um anexo da ALPB. O terreno seria um próximo à Promac, na BR-230. Nesse novo espaço, segundo ele, seriam instalados o plenário, auditório, taquigrafia e gabinetes da ALPB. Na sede localizada no Centro de João Pessoa, permaneceriam as atividades.

Ano passado, durante sessão tumultuada, voltou a tocar no assunto, alegando que a atual sede da Casa não oferece conforto para eventos mais solenes como entregas de comendas e audiências públicas. No início do mesmo ano, a ALPB suspendeu as atividades por mais de um mês.