cantor paraibano lança novo álbum

O cantor paraibano Kalleby lançou nesta sexta-feira (12) um novo álbum, o “Churrasco do Kalleby“. Singles como “Amor Bandido” e “Imagina eu” estão presentes no disco.

O novo disco de Kalleby é o segundo de sua carreira. Ele foi gravado durante um evento com amigos e fãs.

As faixas registram a interpretação vigorosa e a entrega, marcas de Kalleby. Sucessos de forró, sertanejo e reggae também estão no disco, com uma nova roupagem.

Os clipes do disco devem ser lançados no mês de fevereiro. Ouça as músicas abaixo.