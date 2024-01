Por MRNews



Ticiane Pinheiro Fala sobre Possibilidade de Nova Gravidez

Ticiane Pinheiro, conhecida apresentadora brasileira e mãe de duas meninas, recentemente abriu o jogo sobre a possibilidade de uma nova gestação com seu marido, César Tralli. Após o nascimento de Manuella em julho do ano passado, Ticiane revelou em uma entrevista à Revista Quem que, embora não estejam planejando no momento, seria uma enorme alegria se uma nova gravidez acontecesse.

Aos 43 anos, Ticiane expressou sua satisfação com a maternidade, destacando que não há planos rigorosos para o futuro, mas que está aberta para a possibilidade: “Não é que estamos querendo, estamos tranquilos. Mas se acontecer, aconteceu. Já estou feliz com as duas meninas. Mas se vier, será bem-vindo. Estou aberta”, afirmou.

Rafaella Justus, filha de Ticiane fruto de seu relacionamento anterior com o empresário Roberto Justus, é uma entusiasta da ideia de ter mais um irmãozinho. Ela constantemente pede à mãe para engravidar novamente, tornando isso até um pedido de aniversário. Esse apoio da filha, sem dúvida, é um estímulo adicional para Ticiane considerar a possibilidade de expandir a família.

Ticiane também compartilhou detalhes sobre sua última gestação, descrevendo-a como muito tranquila, sem dores ou enjoos. Médicos chegaram até a brincar com a raridade dessa experiência e sugeriram que ela escrevesse um livro sobre isso.

Com a realização do sonho de se tornar mãe na faixa etária dos 40 anos e proporcionar uma irmãzinha para Rafaella, Ticiane Pinheiro está aproveitando cada momento da maternidade, mantendo-se aberta às surpresas que o futuro possa trazer.

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro, teve suas redes sociais restringidas

como medida drástica após a ocorrência de polêmicas. A apresentadora decidiu intervir no uso do celular pela adolescente, de 13 anos, devido à influência negativa que ela vinha sofrendo. Ticiane assumiu o controle do dispositivo para proteger sua filha dos conteúdos problemáticos que estavam sendo expostos a ela.

Tendo uma relação de confiança sólida com Rafinha Justus, Ticiane tomou essa atitude para preservar sua filha e evitar que ela fosse afetada negativamente por conteúdos inapropriados encontrados nas redes sociais. Em uma entrevista à revista Quem, a apresentadora expressou sua preocupação.

Durante a entrevista, Ticiane Pinheiro revelou que notou a presença de pessoas desconhecidas nas redes sociais de sua filha, ensinando coisas inadequadas e abordando assuntos delicados. Ela teve uma conversa com Rafinha para explicar a natureza preocupante dos vídeos e, juntas, mãe e filha decidiram remover o aplicativo das redes sociais do celular da jovem.

Para manter um ambiente mais seguro e controlado, Ticiane criou uma conta para Rafinha Justus no Instagram, garantindo que ela só recebesse conteúdos das pessoas que ela seguia. Além disso, a conta da adolescente em outra plataforma permanece logada no celular da mãe.

Com essa abordagem, sempre que Rafinha Justus deseja criar algum conteúdo, ela utiliza o celular da mãe, evitando assim o acesso ao feed de notícias dessa plataforma. Essa medida foi implementada com o objetivo de garantir um ambiente mais monitorado e seguro para sua filha.

Lembra dele?

Chico Díaz, renomado ator da TV Globo, foi flagrado recentemente pegando transporte público no Rio de Janeiro, chamando a atenção dos paparazzi.

O veterano da teledramaturgia brasileira foi fotografado entrando em um ônibus após uma caminhada pelo bairro da Gávea, demonstrando simplicidade e simpatia.

Mesmo sendo um funcionário da Globo, Chico Díaz não percebeu que estava sendo fotografado e não sorriu para o fotógrafo. Sua aparência também chamou a atenção, pois ele estava vestindo uma camisa azul lisa, calça jeans e tênis, além de carregar uma blusa de frio na cintura, mostrando preocupação com as mudanças de temperatura.

Nascido na Cidade do México em 1959, Chico Díaz, atualmente com 64 anos, começou sua carreira nos anos 1980 na TV Manchete, atuando na novela “Corpo Santo” (1987). No ano seguinte, estreou na TV Globo na novela “Mandala”.

Ao longo dos anos, Chico Díaz trabalhou em diversas produções, incluindo “Você Decide” (1993), “Explode Coração” (1995), “Salsa e Merengue” (1996), “Pecado Capital” (1999), “Kubanacan” (2003), “Paraíso Tropical” (2007), “A Favorita” (2008), “Pé na Cova” (2014) e “Velho Chico” (2016).

Atualmente, Chico Díaz pode ser visto na novela “Todas as Flores”, exibida pela Globoplay. Ele fez uma participação no primeiro capítulo da novela, que será lançada na TV aberta no final deste ano. Na trama, o ator interpreta o personagem Rivaldo Valente. Além de sua carreira na televisão, Chico é casado com Silvia Buarque há quase 20 anos e tem dois filhos: Irene, fruto de seu relacionamento com Silvia, e Antônio, do casamento com Cecília Santana.

Qual é a pensão recebida pelo filho de Neymar? Críticas surgem devido ao valor pago pelo jogador

Neymar, um dos jogadores mais bem remunerados do mundo, tem sido alvo de críticas nas mídias sociais após a revista Forbes revelar o valor mensal que ele paga como pensão alimentícia para seu filho, Davi Lucca. Segundo a publicação, o herdeiro do jogador recebe R$ 106 mil por mês. Internautas têm questionado esse valor, argumentando que Neymar ganha milhões e deveria contribuir mais para o bem-estar de seu filho.

Apesar das críticas, é importante ressaltar que Neymar e a mãe de seu filho, Carol Dantas, têm uma relação de amizade e cumplicidade. Mesmo após o término de seu relacionamento amoroso, eles permaneceram amigos e têm uma boa proximidade. Carol visita o jogador com frequência em Paris, na França, e o ex-casal troca mensagens carinhosas nas redes sociais. Além disso, Carol é amiga da atual namorada de Neymar, Bruna Biancardi, evidenciando um ambiente de respeito entre todos os envolvidos.

A fortuna de Neymar

A Forbes revelou que Neymar recebe aproximadamente R$ 23 milhões por mês. Esse valor é composto por salários, acordos comerciais e patrocínios. Aos 30 anos, o jogador ocupa a quarta posição na lista dos atletas mais bem pagos do mundo, com uma fortuna estimada em cerca de R$ 1 bilhão. É importante destacar que, embora possua uma grande riqueza, Neymar não é obrigado a pagar uma pensão alimentícia superior àquela determinada judicialmente.

Internautas têm questionado se o valor da pensão é justo, considerando o patrimônio de Neymar. Afinal, o bem-estar e a educação de seu filho também devem ser levados em conta. Muitos seguidores do jogador sugerem que ele poderia reconsiderar o valor e aumentar a pensão, a fim de garantir que Davi Lucca tenha todas as oportunidades e recursos necessários para seu crescimento e desenvolvimento.

Alguns internautas defendem Neymar

Por outro lado, alguns internautas argumentam que o jogador não tem a obrigação de pagar mais do que foi estabelecido legalmente, já que além da pensão ele também assegura acesso do menino à escola, saúde e lazer. Além disso, muitos ficaram do lado de Neymar, destacando que ele sempre mostrou ser um pai exemplar, e sua boa relação com Carol é uma clara evidência disso.

A cantora Joelma, uma das maiores artistas da música brasileira, está enfrentando problemas de saúde que deixaram seus fãs arrasados.

Recentemente, antes de uma apresentação, ela passou mal e teve que cancelar o show de última hora.

Joelma, de 49 anos, teve dificuldades para respirar e recebeu atendimento de emergência de uma equipe médica do SAMU que estava presente no local. Essa situação rapidamente gerou preocupação entre os fãs da cantora, que estão preocupados com seu estado de saúde.

No dia seguinte, a equipe responsável pela carreira de Joelma emitiu um comunicado através do perfil oficial da cantora no Instagram. O comunicado informou que os shows agendados para os dias 7 a 9 de julho foram cancelados devido a recomendações médicas. Joelma foi diagnosticada com gripe e precisa de repouso para se recuperar adequadamente.

A assessoria pediu compreensão ao público nesse momento difícil e enfatizou que a saúde de Joelma é a prioridade. Os fãs estão enviando mensagens de apoio e desejando uma rápida recuperação para a querida cantora.

Simony emocionou-se ao compartilhar a boa notícia com seus seguidores nas redes sociais: sua luta contra o câncer chegou ao fim e ela anunciou sua cura.

A cantora e apresentadora revelou, por meio do Instagram, que seus exames recentes não mostraram mais sinais da doença no intestino, que havia sido diagnosticada em agosto de 2022. Após um longo e desafiador processo de tratamento oncológico, Simony está prestes a concluir essa fase, restando apenas três sessões de tratamento.

Em dezembro do ano passado, Simony já havia compartilhado que estava na reta final do tratamento. No entanto, em abril deste ano, passou por uma nova fase de internação que durou um mês, após pontos remanescentes da doença terem sido identificados pelo médico oncologista Dr. Fernando Maluf.

Simony comemorou a remissão do câncer ao fazer seu último exame, deixando sua equipe médica emocionada. Em suas palavras: “Hoje fiz o último exame, não tem mais nada mesmo. Deus, Deus, Deus, gratidão – e Dr. Fernando Maluf, meu anjo na Terra, e toda sua equipe”. A cantora afirmou que essa experiência a fez renascer com uma nova perspectiva de vida, valorizando cada momento e transformando profundamente sua história. Ela pretende utilizar sua experiência para inspirar outras pessoas que estejam enfrentando desafios semelhantes, afirmando que a cura é possível.

Nos comentários, fãs, celebridades e amigos de Simony celebraram a notícia e destacaram a força com a qual ela lutou contra a doença, servindo como inspiração para outros pacientes que enfrentam o câncer.

LUTO na Globo

No dia 8 de julho, o mundo recebeu a triste notícia do falecimento da atriz Neusa Maria Faro aos 78 anos. Neusa teve uma carreira marcante na televisão, com papéis icônicos, sendo mais conhecida por interpretar a personagem Divina na novela Alma Gêmea.

Neste sábado, todos acordaram com uma sensação de tristeza, pois perdemos uma das grandes atrizes do Brasil, Neusa Maria Faro, que deixou sua marca na Globo, RecordTV e SBT. A notícia foi divulgada por Pedro Leão, amigo e também ator, por meio de suas redes sociais. Neusa alcançou grande popularidade ao interpretar a personagem Divina, criada por Walcyr Carrasco, na novela Alma Gêmea da Globo.

Um de seus bordões, “Osvaldo, não fale assim com a mamãe”, se tornou um sucesso na boca do público. Na postagem feita pelo amigo da atriz, ele enfatiza que Neusa era uma das profissionais mais competentes de sua área e que sua partida representa uma grande perda para a cultura nacional. Além de atuar, Neusa Maria Faro também trabalhou como dubladora, sendo responsável por emprestar sua voz ao famoso desenho Jaspion durante os anos 80.

Neusa dedicou sua vida à arte, abandonando o curso de piano aos 19 anos para estudar atuação na Escola de Arte Dramática da USP, em São Paulo. A partir desse momento, ela colheu os frutos de sua escolha, tendo sua primeira oportunidade como atriz em 1974.

Neusa Maria Faro participou de diversas produções de Walcyr Carrasco, além de atuar em teleteatros e no Telecurso. Na Globo, seu trabalho foi marcado por seu envolvimento em tramas de sucesso como Alma Gêmea, Caras e Bocas, Morde e Assopra e Amor à Vida, todas escritas por Walcyr Carrasco. Até o momento, a causa de sua morte não foi divulgada.

MORTE FORJADA EM TERRA E PAIXÃO

Em Terra e Paixão, ocorrerá uma reviravolta intensa antes de Daniel (interpretado por Jhonny Massaro) forjar sua própria morte na novela das nove da Globo. Ele receberá um golpe duro ao descobrir, por meio de Aline (interpretada por Bárbara Reis), que Antônio (interpretado por Tony Ramos) foi responsável pela trágica morte de Samuel (interpretado por Ítalo Martins). Essa revelação abalará completamente o advogado, destruindo sua confiança e sua relação com o poderoso fazendeiro.

Aline, a corajosa e determinada protagonista, terá a coragem de revelar a verdade para Daniel, desencadeando uma reviravolta intensa na trama. Esses eventos ocorrem antes da forja da morte de Daniel na novela das nove da Globo.

Aline revelará a Daniel que Antônio, seu pai, está pressionando-a para negociar e vender suas terras, pois ele deseja a água que está em suas propriedades. Ela dirá que o rico fazendeiro não age diretamente, mas contrata pessoas para executar seus planos maquiavélicos. A mãe de João (interpretado por Matheus de Assis) confrontará Antônio com a verdade, expondo a conexão entre a tragédia que ocorreu durante a festa e os interesses ocultos dele.

Quanto à morte forjada na novela das nove da Globo, de acordo com informações apuradas por André Romano, colunista do Observatório da TV, a morte de Daniel é apenas uma mentira. Ele não faleceu no grave acidente em que colidiu com uma árvore. Essa farsa é elaborada em conluio com Irene (interpretada por Glória Pires), sua mãe. Em determinado momento, Irene afirmará que é importante declarar seu filho como falecido, uma vez que o corpo não apresentava tantos ferimentos.

Rafaella Justus recebeu elogios após passar por um procedimento no rosto

e compartilhou o antes e depois em suas redes sociais, em resposta a um fã. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus costuma compartilhar fotos com seus seguidores no Instagram e foi notada a diferença em seu rosto. Em resposta à pergunta de uma internauta, Rafaella confirmou o procedimento e exibiu as imagens comparativas na web.

Sempre interagindo com seus seguidores, Rafaella Justus expressou sua satisfação com o resultado do procedimento ao responder à dúvida da internauta. Além de falar sobre a mudança notada em seu rosto, a filha de Justus e Ticiane também abordou outras questões pessoais.

Após perceber a diferença, uma fã elogiou Rafaella Justus e perguntou se ela havia mexido na sobrancelha. A influenciadora de 13 anos prontamente respondeu que sim e compartilhou a imagem do antes e depois com seus seguidores no Instagram. O procedimento foi realizado em uma clínica de estética na companhia de sua madrasta.

Em relação à consulta sobre procedimentos estéticos, Ana Paula Siebert, madrasta de Rafaella Justus, foi questionada se consultava Ticiane Pinheiro antes da filha realizar alguma mudança. Ela respondeu à internauta dizendo que a decisão é sempre tomada em conjunto com Ticiane, pois ela é a mãe e tem o direito de decidir o que considera adequado ou não para a filha.

Claudia Raia abordou diversos assuntos, incluindo a amamentação.

A atriz compartilhou que seu filho Luca, que completará cinco meses na próxima semana, é alimentado exclusivamente com leite materno. Em resposta a um questionamento sobre sua idade, Claudia enfatizou que é possível amamentar aos 56 anos e destacou que a produção de leite não está ligada à idade da mãe.

Durante a conversa, Claudia Raia e seu marido, Jarbas Homem de Mello, compartilharam detalhes sobre a rotina com o bebê e a experiência de serem pais pela primeira vez juntos. O casal expressou grande felicidade e amor pelo filho Luca, que se tornou o xodó da família.

Além disso, Claudia Raia mencionou que nas redes sociais costumam compartilhar momentos do dia a dia com o filho, assim como muitos pais fazem atualmente.

A atriz ressaltou que, antigamente, as fotos dos filhos eram mostradas às visitas, enquanto atualmente a exposição nas redes sociais cumpre esse papel.

Claudia Raia causa indignação com declaração controversa no programa Mais Você: “Um grupo de pessoas furiosas”

Nesta terça-feira (4), Claudia Raia participou do programa Mais Você e gerou muita polêmica com uma declaração durante sua conversa com Ana Maria Braga. Acompanhada de seu marido, a atriz falou sobre o desenvolvimento de seu filho caçula, usando uma expressão considerada capacitista, o que levou o público que assistia ao programa a se revoltar.

Questionada por Ana Maria Braga sobre o pequeno Luca, Claudia Raia não escondeu que ela e o marido são pais extremamente apaixonados e cuidadosos, mas utilizou um termo considerado ofensivo para descrevê-los. Imediatamente, telespectadores da Globo manifestaram sua indignação nas redes sociais, tecendo duras críticas à atriz.

Orgulhosa ao falar do crescimento de Luca, que está atualmente com cinco meses de vida, Claudia Raia relatou à Ana Maria Braga que o caçula já reconhece os pais e aprendeu a brincar de esconder. “A gente parece um grupo de pessoas furiosas”, declarou a atriz, ao se referir ao entrosamento dela e do marido com o filho.

Jarbas de Homem de Mello complementou a fala de Claudia Raia e revelou que Luca já está tagarelando e descobrindo coisas novas a cada dia. “Nós vibramos com tudo”, confessou o artista.

Atriz criticada nas redes sociais

Muitos que assistiram Claudia Raia no Mais Você não ficaram nada satisfeitos com o uso do termo “furiosas” para descrever a relação dela e do marido com o filho. A expressão é considerada ofensiva, pois é frequentemente utilizada de forma pejorativa contra pessoas com deficiência intelectual. “É uma palavra tão pesada”, apontou uma internauta, ao criticar a artista. “Sem paciência para essa criatura”, disse outra, deixando clara sua indignação.