Copa do Mundo no Catar: Inglaterra vence Senegal e vai pegar a França nas quartas de final

A Inglaterra está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A classificação dos ingleses veio na tarde deste domingo, ao vencer Senegal pelo placar de 3 a 0, no Estádio Al Bayt. Com isso, o English Team enfrentará a França na próxima fase, na busca pela sua segunda taça do Mundial.

Os ingleses foram avassaladores e não deram espaços para os senegaleses. Mas o primeiro gol só veio já na reta final da primeira etapa, com Henderson, aos 38 minutos. Já nos acréscimos foi a vez de Harry Kane balançar as redes, marcando o segundo da partida. A conta inglesa fechou no segundo tempo com o gol de Saka, aos 11 minutos.

Com esse resultado o English Team avança para as quartas de final, onde enfrentará nada menos que a atual campeã do Mundial, a França, que venceu a Polônia na primeira partida deste domingo, pelo placar de 3 a 1. Inglaterra e França duelam no próximo sábado, às 16h, no Estádio Al Bayt.

