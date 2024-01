Ações do programa ‘Amigos da Praia’ acontecem no Busto de Tamandaré neste sábado e domingo

As ações educativas do programa “Amigos da Praia” acontecem no Busto de Tamandaré neste sábado (13) e domingo (14), a partir das 8h. A Prefeitura de João Pessoa vai distribuir sacolas biodegradáveis aos frequentadores da orla e prestar orientações sobre o descarte adequado de resíduos, entre outras ações de orientação. A abordagem será para banhistas e comerciantes formais e informais.

O lançamento da edição 2024 do programa aconteceu na manhã desta sexta-feira (12), com a presença das secretarias e órgãos municipais participantes. O grupo de percussão da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Baticumlata, apresentou músicas autorais baseadas na temática da sustentabilidade.

O programa Amigos da Praia é coordenado pela Emlur, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Semam). As secretarias participantes são as de Turismo (Setur), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS) e de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP).

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, afirma que a sustentabilidade é um tema importante na agenda do prefeito Cícero Lucena, o que ocasiona a realização do programa pelo terceiro ano consecutivo da gestão.

“Praia combina com bronze, com lazer e prática de esportes. Mas não combina com lixo. Por isso, vamos distribuir sacolinhas para os frequentadores colocarem as embalagens que consumirem de alimentos e bebidas e depois descartarem nos coletores instalados na orla”, afirma o superintendente. Além da distribuição das sacolas e de copos de papel, haverá a orientação sobre o descarte pelos agentes ambientais da Emlur e da Semam.

Meio Ambiente – O secretário-executivo da Semam, Djalma Castro, enfatizou que o trabalho educativo da pasta é permanente, contando com a parceria da Emlur. “Durante o ano, fazemos visitas às barracas e quiosques da praia. Mas além disso, levamos o trabalho às escolas e comunidades de João Pessoa”, afirma.

Entre as ações do programa Amigos da Praia, os educadores da Semam vão atuar junto aos donos dos quiosques, falando sobre descarte de óleo e cuidados com a vegetação de restinga. Os técnicos da Semam também estarão com a Tenda Verde, distribuindo mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e orientando as pessoas sobre o plantio.

A embaixadora do programa e influenciadora digital, Mavi Brilhante, também esteve presente na ocasião. “Fico muito feliz com a participação de todos. É muito importante manter a praia limpa, para evitar doenças e o desaparecimento de espécies marinhas”.

Alimentos – A SMS vai atuar na conscientização junto aos trabalhadores de quiosques. Conforme a diretora de Atenção à Saúde, Alline Grisi, as equipes da Vigilância Sanitária vão distribuir a “Cartilha do Manipulador de Alimentos” para garantir a segurança e qualidade dos alimentos durante seu preparo.

“A Secretaria está participando do programa pela primeira vez e vamos contribuir com este trabalho educativo mostrando que o lixo traz muitos malefícios, a exemplo do aparecimento de roedores e pragas. No preparo de alimentos, isto é muito prejudicial. Nossa atuação será para que os quiosques ofereçam alimentos seguros às pessoas”, explica Alline Grisi.

Turismo – O secretário-executivo do Turismo, Luís Junior, enfatizou que a limpeza de João Pessoa é um dos diferenciais da cidade no turismo. “João Pessoa é bonita e agradável por ações como essas. A Emlur está de parabéns. Temos os eventos culturais na praia e os agentes da Emlur recolhem os resíduos deixados pela população rapidamente”, afirma o secretário. Segundo ele, o trabalho de conscientização também é feito na rede hoteleira com os turistas.

O Procon-JP também participa do programa. “Vamos fazer fiscalizações com viés educativo, que é um pedido do prefeito Cícero Lucena. Nosso trabalho nos quiosques, bares e restaurantes será no que se refere aos direitos do consumidor”, afirma o secretário-executivo do Procon-JP, Júlio Pires.

Calendário de ações do programa Amigos da Praia

13 e 14.01 – Busto de Tamandaré

20.01 – Busto de Tamandaré

21.01 – Praia de Cabo Branco (final da Beira Rio)

27.01 – Praia do Bessa (em frente ao Bessa Grill)

28.01 – Praia de Manaíra (em frente ao Mag Shopping)

03 e 04.02 – Praia dos Seixas (próximo ao Lovina)

10.02 – Busto de Tamandaré