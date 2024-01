Matheus Cunha, do Wolverhampton, disputa Jogador do Mês da Premier League

A Premier League divulgou na última quinta-feira (4) os candidatos ao Player Of The Month (POTM) da Premier League do mês de dezembro. E o atacante paraibano Matheus Cunha, do Wolverhampton, é um dos oito jogadores na disputa para ganhar o troféu especial de melhor do mês da Liga Inglesa.

Matheus Cunha disputa Jogador do Mês da Premier League

O prêmio do Jogador do Mês na Premier League é realizada por meio de um processo de votação. A EA Sports elegeu oito jogadores, entre eles o paraibano, e os torcedores têm a oportunidade de votar em seu favorito de dezembro.

Além de Matheus Cunha, os concorrentes ao prêmio incluem Alexander-Arnold, do Liverpool, Kudus, do West Ham, Olise, do Crystal Palace, Palmer, do Chelsea, Senesi e Solanke, ambos do Bournemouth, e Son, do Tottenham.

No mês de dezembro, Matheus Cunha entrou em campo em sete oportunidades pelos Wolves, marcou três gols, diante de Arsernal, Nottingham Forest e Everton, e contribuiu com três assistências, contra Burnley, Brentford e Everton.