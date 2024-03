lutador tem reestreia marcada para o 2º evento de 2024

A Professional League Fighters (PFL), anunciou o seu calendário para os três primeiros eventos da temporada 2024. Entre as rodadas iniciais, o destaque fica por conta do paraibano Cara de Sapato. O campeão do peso-meio-pesado de 2021 enfrentará o camaronês Simon Biyong em sua reestreia na competição, marcada para o dia 12 de abril.

Além do título na PFL, Cara de Sapato conquistou a glória máxima no The Ultimate Fighters (UFC), em 2014. Faixa preta no jiu-jítsu, o lutador também acumula dois mundiais, um brasileiro, um sul-americano e um pan-americano.

Cara de Sapato no PFL: reestreia marcada para o dia 12 de abril

O paraibano volta aos ringues após dois anos parado. Em 2022, Cara de Sapato deixou o octógono depois de uma lesão no joelho direito, o qual foi operado no mesmo ano.

Em 2023, em meio à recuperação, o lutador resolveu participar do BBB. No entanto, após o programa ele teve que realizar outra cirurgia no joelho.

Cartel positivo

Cara de Sapato no PFL tem um cartel para lá de positivo. Ao todo, Cara de Sapato acumula 20 lutas, saindo vitorioso em 15 oportunidades e sendo derrotado em outras cinco.

Do outro lado do octógono, Simon Byiong não detém uma vasta experiência. O camaronês acumula doze lutas, com nove triunfos e três derrotas.

No dia 12 de abril, Cara de Sapato no PFL poderá retornar aos ringues em grande estilo. O paraibano, se vencer, aumenta o seu card de vitórias e encaminha sua trajetória rumo ao título mais uma vez.

