Prefeitura de João Pessoa participa de exposição interativa da Fiocruz sobre as vacinas

12/06/2023 | 20:00 | 59

A Prefeitura de João Pessoa participa da exposição interativa sobre vacinações, que é promovida pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos/Fiocruz. A exposição ‘Vacina! Ciência protegendo vidas!’ estará sendo realizada no Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro Tambauzinho, desta terça-feira (13) até o dia 16 de julho, das 9h às 20h30, com entrada gratuita.

“João Pessoa se destacou de forma muito veemente durante toda a pandemia e com as ações das companhas que vieram posteriormente com as ações de vacinação. Fomos a capital que primeiro atingiu a meta de cobertura vacinal contra a Poliomielite, numa época em que a doença estava em risco para reaparecer. Então, essa exposição vem contemplar e reconhecer o esforço, além de mostrar quem foram os verdadeiros heróis nessa batalha contra as patologias, principalmente as virais”, ressaltou o secretário de Saúde da Capital, Luis Ferreira.

A exposição trará reflexões e um amplo acervo documental sobre o que são as vacinas e de que forma elas impactam na nossa vida buscando aproximar os visitantes a um dos assuntos mais discutidos e repercutidos nos últimos anos, principalmente no período mais crítico da pandemia de Covid-19, na qual houve também um cenário negativo com a grande propagação de fake news.

A proposta é mostrar à população, especialmente às crianças, a importância de vacinas e vacinações, de forma lúdica e interativa. Além de diversas brincadeiras, uma equipe de mediadores estará preparada para uma boa conversa com os visitantes, contribuindo para a redução da desinformação sobre vacinas.

A exposição ainda traz assuntos sobre o marco histórico dos imunizantes no Brasil e no mundo, a rede de saúde envolvida para que eles cheguem a todos os brasileiros, os tipos de vacinas, e o que são vírus e bactérias, apresentada numa tela interativa que apresenta também o Calendário de Vacinação dividido por faixa etária.

A iniciativa tem como objetivo apresentar a importância da imunização no cotidiano da população. “Durante todo o período do projeto, mais do que retomar as coberturas vacinas, a proposta é manter a mobilização e conscientização preventiva. Com muita informação e com a garantia da continuidade do cuidado que é promovido para as pessoas de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde”, disse Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

Interação – Uma atração que promete prender a atenção dos participantes é a mesa interativa que mostra a jornada da vacina, da pesquisa à vacinação. Os visitantes poderão interagir com um mapa do Brasil que mostra exemplos de vacinas e sua cobertura vacinal identificando potenciais riscos por estado.

E que tal participar de um jogo para combater uma pandemia? Tomando como referência a Covid-19, a exposição traz um jogo multimídia, onde o êxito dos participantes dependerá da adoção de alguns procedimentos como: higienização das mãos, uso de máscara, isolamento social, testagem e imunização.