Corredor Turístico tem Rubacão Jazz, Izadora França, Karen Adrielle, Quarteto Auros e Quinteto Geraldo nesta sexta-feira

O projeto Corredor Turístico Duque de Caxias apresenta, nesta sexta-feira (5), a partir das 17h, o concerto com a banda Rubacão Jazz, no jardim da Academia Paraibana de Letras (APL). A partir das 18h, a soprano Izadora França canta a Ave Maria acompanhada pela harpista Karen Adrielle. No fim, o Quarteto Auros e o Quinteto Geraldo Rocha brindarão o público com um vasto repertório de música de câmara.

A entrada será aberta ao público, não precisa pagar pelo ingresso, apenas entrar no Sympla ( https://abre.ai/hPqt) pegar seu voucher de entrada, uma vez que a APL e o Centro Cultural de São Francisco são espaços com lotação reduzida. O Corredor Turístico da Duque de Caxias é um projeto que está inserido no programa “Viva o Centro”, implementado pela Prefeitura de João Pessoa em parceria com o Governo do Estado, para promover a revitalização do Centro Histórico da Capital.

Na próxima semana, quarta, quinta e sexta-feira (10, 11 e 12) estão previstas apresentações do Grupo de Trombones JP Bones e da Banda Karisma. O coordenador musical do projeto, Carlos Anísio, disse que este é o pontapé inicial do projeto que tem o intuito de se tornar frequente. “O que queremos é que o Centro possa ser frequentado a qualquer hora e seja uma cultura constante da cidade”, comentou professor Carlos.

Rubacão Jazz – A big band surgiu em 2013, no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, sendo coordenada pelo trompetista e professor Alexandre Magno. A banda tem formação “Big Band”, ou seja, orquestra de origem americana composta por instrumentos de metais (trombones, trompetes, saxofones), além de guitarras, bateria, baixo e percussão.

No repertório da big band estão incluídos frevos, marchinhas, sambas, bossa nova, MPB, música latina, caboclinhos, maracatus e outros gêneros. No set list das apresentações das quartas, quintas e sextas-feiras de janeiro estão previstas canções como: Witchcraft (Cy Coleman/Sammy Nestico), Swangalang (Bob Mintzer), Aquarela do Brasil (Ary Barroso/Maestro Cipó), Jirau (Rafael dos Santos), Maracangalha (DorivalCaymmi/Arismar do Espírito Santo/Jarbas Cavendish), Vieste (Ivan Lins/Rafael Rocha), Insensatez (Tom Jobim) e Relembrando o Norte (Severino Araújo).

Izadora França – Izadora França, natural de João Pessoa, iniciou seus estudos musicais com a mãe, Fátima França. Aos cinco anos, já integrava o Coral Infantil da UFPB, sob a regência de João Gadelha, atuando como coralista e solista. Completou sua formação musical na UFPB, estudando teoria e violino com Yerko Tabilo, e graduou-se em Bacharelado de Música com habilitação em violino. Participou de várias orquestras e integrou o Coro de Câmara Villa-Lobos de 2002 a 2007.

Como cantora, gravou diversos CDs e foi membro da Orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa de 2005-2013. Estudou canto com vários professores e participou de master classes renomadas. Foi fundadora do Quarteto de Cordas e Voz – Quarta Justa, atuando como primeiro violino e cantora. Participou do Festival Internacional de Música de Campos do Jordão em 2010 e teve atuações destacadas como soprano solista. Entre 2008 e 2013, foi professora de violino e, em 2013, ingressou no Madrigal da Universidade Federal da Bahia. Realizou várias apresentações solistas em Salvador, retornando a João Pessoa em 2020 para se dedicar ao Coral Gazzi de Sá e ao projeto de extensão da UFPB. Recentemente, participou do Festival de Ópera de Pernambuco em 2022 e 2023, interpretando papéis principais em óperas renomadas.

Karen Adrielle – Iniciou seus estudos em música na escola do prof. Elvis Chaves, onde concluiu o Curso de Teclado Arranjador em 2014. Atualmente, é graduanda da licenciatura em música pela UFPB com habilitação em teclado, estuda Harpa sob a orientação da professora Mônica Cury e é soprano e corista do Coral Universitário UNIPÊ. Atuou como membro do Laboratório de Ética Sonora e do Projeto Interouvir da UFPB. É integrante da Orquestra Sinfônica Jovem da UFPB.

Quarteto Auros – É um grupo de Música de Câmara composto por Clarinete, Oboé, Flauta e Fagote, e é reconhecido por ser o primeiro conjunto nessa formação no Nordeste Brasileiro. A história da formação desse quarteto é marcada por uma amizade profunda entre seus membros. Amantes da música de câmara, esses amigos se reuniram em busca de uma sonoridade única, unindo seus talentos individuais para criar uma experiência musical cativante. Com dedicação e paixão pela música, o quarteto Auros tornou-se um exemplo de inovação musical na região nordeste do Brasil, encantando o público com sua interpretação única e energia contagiante.

Quinteto Geraldo – surgiu inicialmente pela necessidade dos integrantes de vivenciar outras formações características da música de câmara, para além das Orquestras e Bandas Sinfônicas. Atualmente em sua formação, o quinteto é constituído por estudantes e graduados nos cursos de Bacharelado em Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O QGR vem desenvolvendo uma permanente pesquisa dentro do repertório camerístico, compilando, editando, e interpretando principais obras para quinteto de sopros, além de explorar obras folclóricas, populares e obras originais contemporâneas. O grupo também busca conectar a música com uma proposta pedagógica, visando trazer contribuições valiosas para educação de jovens e comunidades, pensando na música de câmara dentro das escolas como um meio de democratização no acesso à arte e a cultura.

Programação Janeiro 2024 : Sexta-feira (5)

Atrações: Big Band Rubacão Jazz – 17h – APL Izadora França, Karen Adrielle, Quarteto Auros e Quinteto Geraldo Rocha– a partir das 18h – Centro Cultural de São Francisco

Entrada gratuita Ingressos de acesso pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/corredor-turistico-duque-de-caxias/2297295

Janeiro – Datas: 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 (quartas, quintas e sextas-feiras)