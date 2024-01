João Pessoa será a casa da Seleção Brasileira antes dos Jogos de Paris 2024

A Seleção Brasileira de futebol de cegos definiu João Pessoa como casa durante os próximos meses até a disputa das Paralimpíadas de Paris 2024.

Do grupo de 15 atletas convocados para a equipe, parte já reside na capital paraibana, além da maioria da comissão técnica.

+ Parapan 2023: Brasil é superior à Colômbia, vence por 1 a 0 e fatura o ouro no futebol de cegos

A Seleção Brasileira é a atual campeã Pan-Americana de futebol de cegos e bronze na Copa do Mundo. O time venceu todas as edições de Paralimpíadas que disputou até então.

João Pessoa vai receber Seleção Brasileira de Futebol de Cegos

O objetivo principal é tornar os treinamentos com bola rotina de todos os atletas, o que não acontece normalmente, pois a maioria das equipes da modalidade se reúne eventualmente para suas atividades.

O time brasileiro vai treinar de segunda a sábado, sempre em dois períodos, no Instituto de Cegos da Paraíba, no Bairro dos Estados.

O Instituto dos Cegos, por sinal, é um centro de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

“Esta Seleção permanente será apenas até agosto. Depois dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, cada atleta volta para casa e as fases de treinamento acontecerão como sempre, no CT Paralímpico, em São Paulo. O objetivo principal é ter mais contato com bola”, explicou o técnico Fábio Vasconcelos.

Dos convocados, apenas Cássio e Maxwell não ficarão permanentemente em João Pessoa por conta de compromissos pessoais em suas cidades.

Ainda compõem o estafe brasileiro o auxiliar técnico Josinaldo Sousa, o fisioterapeuta Halekson Barbosa, o fisiologista Alexandre Silva, a nutricionista Ana Carolina Meireles, o médico Fábio Gondin e o auxiliar de fisiologia Igor Duarte.

Cinco atletas defendem a Apace

Da lista de convocados pelo técnico Fábio Vasconcelos, que é paraibano, cinco jogadores atuam na equipe da Apace, de João Pessoa. A equipe é a maior campeã brasileira de futebol de cegos e, no ano passado, ficou com a terceira colocação no campeonato nacional.

Confira os convocados para defender a Seleção Brasileira:

Goleiros

Giovane Montenegro Batista (ICB-BA)

Luan de Lacerda Gonçalves (Agafuc-RS)

Matheus da Costa Bumussa (Apace-PB)

Atletas de linha

Cássio Lopes dos Reis (Maestro-PR)

Jardiel Vieira Soares (Apace-PB)

Jeferson da Conceição Gonçalves (Maestro-PR)

Jonatan Felipe Borges (Apace-PB)

Lucas Pereira Caetano (Apace-PB)

Maicon Junior dos Santos Mendes (Apace-PB)

Maxwell Carvalho Valente (AMC-MT)

Raimundo Nonato Alves Mendes (Agafuc-RS)

Raynã Oliveira Souza (Acelgo-GO)

Ricardo Steinmetz Alves (Agafuc-RS)

Samir Santana da Silva (Apadv-SP)

Tiago da Silva (Maestro-PR)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba