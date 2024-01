Como ex-catadora de lixo se tornou professora da UFPB: ‘Podemos estar onde queremos’

Patrícia Rosas é protagonista de uma história de esforço e superação capaz de inspirar qualquer pessoa que a conheça. Na infância, morou no lixão, em Campina Grande, e catou lixo para sobreviver. Trinta anos depois, tomou posse como professora efetiva da Universidade Federal da Paraíba.

Viver do lixo não foi uma opção, mas a única saída para que ela e a família, formada por pais e 10 filhos, sobrevivessem.

Até os 9 anos, Patrícia costumava catar ossos. O material era vendido em uma fábrica e, mais tarde, se transformaria em sabão. As horas dedicadas para essa função não fizeram com que professora se afastasse da escola.

“Eu entrei na escola com sete anos. Estudava em um turno e vivia do lixo no outro. Nunca fui repetente. A escola pública pra mim é uma coisa que tem muito valor. Na escola pública era onde eu tinha merenda. Eu tinha proteção, estava afastada dos perigos”, recordou.

A rotina no lixão, conforme a educadora, nunca atrapalhou os estudos dela. Pelo contrário, ela sabia que eram as moedas que conseguia com o lixo que fariam com que ela pudesse comer à noite.

“Eu sempre fui muito focada na educação. Eu já tive pés cortados dentro lixão, mãos cortadas dentro do lixão. Mas nunca me impediu de ir pra escola. O lixo pra mim era a sobrevivência. Eu estudava de manhã, catava lixo de tarde. Estar no lixo era saber que eu ia conseguir comer em casa. Eram duas forças que me moviam muito”, reforçou.

Patrícia e a família só deixaram o lixão alguns anos depois, quando passaram a morar em uma invasão. No local, a casa foi construída com barro e pedaços de madeira, uma construção de “taipa”.

Escola foi o caminho para sair do lixo

O caminho de Patrícia na educação foi solitário. Os irmãos dela não puderam trilhar a mesma jornada. Eles precisaram começar a trabalhar bem cedo para contribuir com as despesas da família.

Desde muito nova, a professora já apostava na educação como uma fonte de mudança de vida.

“A gente cresce com a ideia da mãe que fala ‘estude pra ser alguém na vida’. Eu acreditava que pra ser alguém, a gente tinha que passar pela escola. Esse alguém não como pessoa, mas de mudança de status social. O que vai permitir que eu saia do lixo é o caminho da escola. Isso eu sempre tive muito claro”, lembrou.

Professora precisou trabalhar em troca de comida

Durante a vida inteira Patrícia sempre precisou se dividir entre estudos e trabalhos. E foram muitas funções desempenhadas ao longo da busca pelo sustento.

“Já trabalhei de babá, de doméstica, em açougue, no roçado, vendi produtos de revista e trabalhei muitas vezes em troca de comida até conseguir meu primeiro emprego como professora”, contou.

Como os empregos ocupavam o dia inteiro, as madrugadas se tornaram o único terreno possível para a aprendizagem. Muitas vezes eram apenas três horas de sono por noite.

Muitos anos passaram enquanto a professora fazia isso. Além de tudo, dedicar tempo à família também era algo necessário. Por muito tempo contou a ajuda da mãe, que cuidou dos filhos dela.

Duas coisas em especial deram força para que Patrícia não desistisse. De acordo com ela, a primeira foi a fé em Deus que a sustentou em todos os momentos. Depois a inspiração em pessoas que também lutaram muito e conseguiram conquistar os próprios sonhos.

Ser professora de universidade era um sonho distante

Ser professora sempre foi a meta de vida de Patrícia. Mas na educação básica, que teve muitos anos de dedicação dela.

“Mas ser professora da universidade parecia um sonho muito distante. Eu acreditava que não ia romper essa barreira. É muito difícil o concurso. São pessoas altamente competentes”, revelou.

Mesmo sabendo que concorreria com muitos candidatos – quase 50 –, Patrícia contava com a confiança de quem nunca tinha parado de estudar. Depois da graduação, ainda vieram mestrado, doutorado e pós-doutorado.

“Quando você estuda muito, você começa a acreditar que aquilo é seu também, que a universidade também é o seu lugar. Eu achava um lugar muito distante pra mim. Faz uns dois anos que comecei a acreditar e comecei a me preparar. Nós podemos estar onde queremos estar”, ressaltou.

Valorização da educação pública

Por fim, a professora reforça a importância da educação pública para o funcionamento da sociedade.

“As pessoas falam em tecnologia, desenvolvimento. Nada disso vai acontecer se não passar pelo banco de uma escola. A educação é primordial pra qualquer mudança. Eu acredito muito na escola pública, na educação pública. Dessa escola que vão surgir as pessoas que vão mover o país. Eu sou uma história de superação da escola pública”, concluiu.