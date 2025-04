‘E quem cuida de mim?’ Série revela realidade dos cuidadores familiares

André Telis

O JPB2, nas TVs Cabo Branco e Paraíba, estreia hoje (31/03) a série “E quem cuida de mim?”, conduzida pelo médico paraibano André Telis. Em quatro episódios, a produção mergulha na vida das pessoas que dedicam suas vidas ao cuidado de familiares.

No primeiro episódio, a rotina exaustiva e solitária dos cuidadores. No segundo, os personagens contam o que deixaram para trás, como carreiras, estudos, e a própria vida, para assumir a missão de cuidar. O terceiro episódio vai abordar os aspectos financeiros e jurídicos, como a falta de um benefício para essas pessoas e um Projeto de Lei que pretende mudar isso. No quarto e último episódio, o acolhimento aos cuidadores e a importância de uma rede de apoio. As pessoas vão poder conhecer dois projetos que fazem a diferença na vida de quem cuida.

Os quatro episódios da série foram gravados e finalizados pela equipe da produtora IDE, com Gildázio Dantas na direção. A produção é de Alisson Correia. “Fomos em busca de personagens que contam grandes histórias e, em cada um, pude perceber como é difícil deixar tudo para cuidar de alguém. Buscamos dar voz a esses herois anônimos, revelando os desafios que enfrentam e a importância do trabalho deles”, destacou Alisson.

“Começamos a trabalhar nessa série no ano passado. Foram 4 meses de gravação e edição, além do roteiro, que começou a ser feito em maio. Nos dedicamos muito a esse novo projeto. As pessoas, com certeza, vão se emocionar e se reconhecer nas histórias. Posso dizer que toda equipe aprendeu demais também e vamos levar isso para a casa de cada telespectador, cumprindo a missão do bom jornalismo”, afirmou Giovana Rossini, editora-chefe do JPB2 da TV Cabo Branco e editora da série.

Além do cuidado: a série que revela o impacto na vida dos cuidadores familiares

“A rotina dessas pessoas é marcada por longas jornadas de trabalho, noites mal dormidas e isolamento social. Muitas vezes, precisam lidar com a falta de apoio, além do preconceito e da discriminação. As pessoas vão se enxergar muito nessa série porque essa é a realidade de muita gente, principalmente as mulheres, 80% dos cuidadores são mulheres. Elas deixam a própria vida, carreira, estudos, para cuidar de pais, filhos, parentes”, ressaltou André Telis, médico paraibano que conduziu a série.

O editor geral de jornalismo da Rede Paraíba de Comunicação disse que a série coloca luz nas pessoas que abrem mão da própria vida para cuidar do outro. “Gera identificação, gera reflexão sobre a vida, seus obstáculos e seus caminhos. E, mesmo não vivendo a condição de cuidar de alguém, você se imagina naquela lugar, no lugar de que se entrega e, muitas vezes, não tem o amparo familiar, social e até institucional”, finalizou Laerte.