Fiscalização em supermercado apreende 33 quilos de carne; Procon-JP já confiscou 149 quilos do produto este ano

Fiscalização da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa apreendeu e descartou 33 quilos de carne bovina em um supermercado, no Centro da Capital, que estavam expostos sem nenhuma rastreabilidade como a falta das datas de validade, de manipulação e de fabricação. Desde janeiro de 2026, o Procon-JP já confiscou e descartou 149 quilos de carnes bovina, frango, peixe e camarão.

Seguindo denúncia de um consumidor, a inspeção ocorreu na manhã desta terça-feira (12). O secretário do Procon-JP, Junior Pires, informa que o supermercado foi autuado e vai responder pela irregularidade em processo administrativo, tendo um prazo de 10 dias úteis para proceder a defesa.

Junior Pires pontua a importância do consumidor procurar o Procon-JP quando desconfiar de alguma irregularidade nesses locais. “Via de regra, a nossa fiscalização encontra os problemas relatados pelo cidadão. Essa é uma das formas que temos de proteger o consumidor em seu dia a dia”, destacou o secretário.

Aparência saudável – Outra orientação do titular do Procon-JP é quanto a observar a data de validade e de fabricação, se há registro nos órgãos de vigilância e se a aparência está com aspecto saudável, principalmente em alimentos perecíveis. “É uma questão de preservar a saúde”, disse Junior Pires.

Atendimentos do Procon-JP:

Sede: Avenida Pedro I, 382, Tambiá, das 8h às 17h (distribuição de fichas entre 8h e 16h30)

Telefone: 0800-083-2015

WhatsApp Geral: (83) 98665-0179

WhatsApp do transporte público: (83) 98873-9976

Instagram: @procon_jp

Site: procon.joaopessoa.pb.gov.br