Leonardo interrompe show após saber de morte no palco

Por MRNews



O cantor sertanejo Leonardo emocionou o público durante apresentação no Votu International Rodeo, no interior de São Paulo, ao se manifestar sobre a morte do peão Rafael Silvio Oliveira. O artista ficou sabendo do falecimento enquanto participava do encerramento do evento e decidiu interromper o show por alguns instantes para prestar homenagem.

A situação aconteceu no último domingo (10), poucas horas após Rafael sofrer um grave acidente durante uma montaria em touro dentro da arena. O competidor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos após ser atingido pelo animal.

Leonardo se pronunciou no palco

Durante o show, Leonardo perguntou ao público se havia novidades sobre o estado de saúde do peão. Ao ser informado de que Rafael havia morrido, o cantor demonstrou forte emoção diante dos fãs presentes no rodeio.

“É muito triste. Nossos sentimentos à família, aos amigos […] Realmente, acidentes acontecem. Infelizmente, nesta noite aconteceu”, declarou o sertanejo durante a apresentação.

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O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde muitos internautas elogiaram a atitude do artista em interromper o espetáculo para demonstrar solidariedade à família do competidor.

Cantor revelou conversa com peões antes do evento

Leonardo também contou que encontrou alguns peões no hotel antes de subir ao palco e conversou com eles momentos antes do início da festa.

Segundo o cantor, a notícia causou ainda mais impacto justamente por ter tido contato com os competidores pouco antes do acidente acontecer. O público presente acompanhou a fala em silêncio e muitos se emocionaram com a homenagem feita pelo artista.

Acidente aconteceu durante montaria

Rafael Silvio Oliveira participava normalmente da competição quando caiu do touro e acabou sendo atingido pelo animal na região do tórax. Equipes de resgate entraram rapidamente na arena para prestar atendimento médico ao competidor.

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O peão foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A organização do rodeio divulgou nota oficial lamentando a tragédia e prestando solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

Comoção tomou conta das redes sociais

Após a confirmação da morte de Rafael, fãs de rodeio, amigos e artistas do meio sertanejo passaram a publicar mensagens de apoio nas redes sociais. O acidente reacendeu discussões sobre os riscos enfrentados pelos competidores em montarias profissionais.

Rafael era conhecido no circuito de rodeios e participava de eventos em diferentes regiões do Brasil. Ele deixou esposa e filhos.

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