Paraíba mira público 60+ e reforça o turismo de experiência para público sênior — Governo da Paraíba

O crescimento do turismo voltado ao público com mais de 60 anos tem aberto novas oportunidades no Brasil, e a Paraíba quer ocupar espaço nesse cenário com uma combinação de tranquilidade, cultura e boa infraestrutura. O estado é um dos destaques do IV Expo Fórum de Turismo 60+, realizado até esta terça-feira (12), em São Paulo, onde apresenta seus diferenciais a operadores e especialistas do setor.

Dados do Ministério do Turismo mostram por que esse público chama a atenção: 34% dos turistas acima de 60 anos investem ao menos R$ 10 mil por ano em viagens, enquanto mais da metade realiza três ou mais viagens anuais. O perfil revela um viajante com tempo disponível, poder de compra e interesse por experiências qualificadas.

Para o presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, a qualidade de vida é um dos principais trunfos do estado. “A Paraíba oferece algo que esse público valoriza muito: qualidade de vida. Temos uma capital organizada, com orla acessível, clima agradável e segurança, além de experiências que combinam lazer e bem-estar. Isso faz toda a diferença na escolha do destino”, afirmou.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Marianne Góes, destacou que a estratégia busca equilibrar o fluxo turístico ao longo do ano, já que esse perfil tende a viajar fora da alta temporada, contribuindo para reduzir a sazonalidade e manter o setor aquecido de forma contínua.