FORRÓNOVOS 2026 CELEBRA 30 ANOS COM GRANDE PROGRAMAÇÃO EM CURRAIS NOVOS

O clima junino já tomou conta de Currais Novos!

A Prefeitura Municipal lançou oficialmente a programação do Forrónovos 2026, que neste ano celebra 30 anos de tradição. O evento junino já é considerado um dos maiores do interior do Rio Grande do Norte.

Com o tema “Aqui se brinca São João”, a edição comemorativa promete movimentar a cidade durante todo o mês de junho, reunindo música, quadrilhas, cultura popular, gastronomia e valorização das tradições nordestinas.

A programação começa no dia 06 de junho com o Circuito Junino, levando o clima de São João para diversos bairros e comunidades do município. Entre os eventos confirmados estão o Arraiá da Paz, Arraiá da 3 de Maio, São João da Rua José Leonidas, Arraiá do Alto de Santa Rita, São João da Goretti, São João do Povoado São Sebastião, São Pedro da Othon Filho e o Arraiá do Maxinaré.

Entre os dias 11 e 14 de junho, acontece o tradicional Festival de Quadrilhas Juninas, repetindo o sucesso da edição anterior no mesmo espaço, na Praça Monsenhor Ausônio Araújo, em frente a Matriz da Imaculada Conceição.

Já nos dias 12 e 13 de junho, a festa ganha ainda mais força com os shows. Entre as atrações confirmadas estão: Iva, Circuito Musical, Deixe de Brincadeira, Hugo & Heitor, Gabriel Santiago e Ferro na Boneca.

A tradicional Corrida da Fogueira é outro momento bastante aguardado. Esse ano, será a XXIV edição e está marcada para o dia 06 de junho.

O prefeito Lucas Galvão destacou a importância do evento para a cidade: “Estamos preparando uma edição para celebrar os 30 anos do Forrónovos. Será um mês inteiro de programação, com momentos de alegria para as famílias currais-novenses e visitantes.”

O Forrónovos 2026 é realizado pela Prefeitura de Currais Novos, por meio da SEMTURI, SECULT, SEMEL e SME.