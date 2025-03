Governador em exercício inspeciona obras de construção do Hospital de Trauma e de reforma e ampliação de unidades de saúde em Patos

O governador em exercício Lucas Ribeiro esteve, na tarde desta quinta-feira (13), em Patos, no Sertão da Paraíba, ocasião em que inspecionou as obras de construção do Hospital de Trauma do Sertão. Ele também acompanhou as obras de reforma e ampliação da Maternidade Peregrino Filho e do Hospital do Bem, onde estão em construção um novo centro cirúrgico e as instalações do acelerador linear e do PetCT.

A agenda de Lucas Ribeiro foi iniciada na visita às obras do Hospital de Trauma do Sertão, onde são investidos cerca de R$ 150 milhões na construção e aquisição de equipamentos, fortalecendo a política pública de regionalização dos serviços de média e alta complexidade.

A unidade de saúde contará com 245 leitos, sendo 32 de Emergência e Urgência, 16 de Unidade de Tratamento de Queimados, 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta e pediátrica e 167 leitos de enfermarias cirúrgica, clínica, neurológica, pediátrica, ortopédica e detentos.

Com uma área de construção de 21.500 m², o hospital terá atendimento clínico e cirúrgico, atenção ambulatorial clínica e cirúrgica, centro de imagem, unidade de tratamento de queimados, centro de assistência toxicológica e assistência farmacêutica hospitalar. O local ainda contará com 248 vagas de estacionamento e heliponto. “As obras estão em ritmo acelerado e, em breve, o hospital estará servindo ao nosso povo, fortalecendo a política pública de regionalização da assistência em saúde, com a realização de um sonho antigo do Sertão”, sustentou o gestor.

Em seguida, o governador em exercício acompanhou as obras de reforma e ampliação da Maternidade Peregrino Filho que recebe investimentos de R$ 18 milhões. Os serviços abrangem intervenções na Central de Material Esterilizado (CME), Emergência, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto e neonatal, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Canguru (Ucinca) e Unidade de Cuidados Intensivos Convencional (Ucinco). Além disso, está prevista a adequação do Centro de Parto Normal (CPN), com a inclusão de cinco quartos pré-parto, parto e pós-parto (PPP). Também haverá expansão nas instalações de todo o Hospital, incluindo o Centro Cirúrgico com três salas totalmente renovadas, áreas de internação e apoio, aumentando 18 leitos em UCI e UTI. “Esse é mais um espaço que está sendo também transformado para garantir um atendimento cada vez melhor para as mães e seus bebês”, comentou.

Lucas Ribeiro ainda esteve no Hospital do Bem, que também passa por obras de ampliação para serem instalados o acelerador linear e o PetCT. Os serviços de ampliação do hospital para instalação do acelerador linear ocuparão uma área de 1.058 m², contemplando todos os espaços necessários para desenvolver tecnologia avançada na área de Oncologia. Já para a implantação do PetCT será destinada uma área de 236 m². Ao todo, serão investidos mais de R$ 30 milhões entre obras e equipamentos. “Nesse espaço, a população do Sertão terá acesso ao tratamento completo em oncologia, fazendo com que o cidadão tenha acesso ao atendimento mais próximo ao local de sua casa”, completou o governador em exercício.

O secretário de Saúde, Ari Reis, evidenciou os investimentos em infraestrutura hospitalar realizados pelo governo em Patos. “Nós temos a previsão de entregar o Hospital de Trauma em maio do próximo ano e até o final de 2026 todas as estruturas de saúde em obras serão entregues e estarão em pleno funcionamento, atendendo ao povo paraibano. São mais de 300 leitos que serão implantados na cidade, ninguém no Sertão está em fila de espera neste momento por quimioterapia e, muito em breve, essa realidade da oncologia vai ser transformada ainda mais com a radioterapia”, disse.

O prefeito de Patos, Nabor Wanderley, afirmou que os investimentos em saúde farão com que o município seja um centro de referência em assistência em todo o Sertão. “É uma alegria para nós ver o quanto o Governo do Estado vem investindo na saúde pública do nosso estado e em Patos, com o Hospital de Trauma do Sertão, um sonho de muito tempo que está sendo construído e que será uma referência, transformando todo o atendimento de urgência e emergência do Sertão, além da ampliação da maternidade Peregrino Filho, com mais blocos cirúrgicos e mais leitos de UTI neonatal. O Hospital do Bem será uma referência para o Sertão da Paraíba, com o acelerador linear para a realização da radioterapia e ficamos felizes porque temos um governador que tem sensibilidade e atende aos pleitos da sociedade”, declarou.

As agendas de visitas técnicas foram acompanhadas pelo deputado estadual Cicinho Lima, pelo secretário executivo de Gestão Hospitalar, Patrick Almeida, além de prefeitos e vereadores da região.