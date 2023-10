Caravana do Cuidar atende moradores do Cristo Redentor nesta sexta-feira

A Caravana do Cuidar atende, nesta sexta-feira (6), moradores do bairro Cristo Redentor em uma roda de serviços que são disponibilizados gratuitamente para toda comunidade. O projeto itinerante é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direito Humanos e Cidadania (Sedhuc), levando assistência social, saúde, empregabilidade e direito do consumidor, das 8h às 12h, na Avenida Brasil, número 32, na Praça Rio Branco.

Entre os serviços ofertados pela Sedhuc, os moradores terão acesso ao CadÚnico, porta de entrada para os benefícios sociais, como o Bolsa Família, assim como a equipe do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da região; e o Programa Criança Feliz, voltado para gestantes e/ou crianças de até seis anos.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), serão ofertados os serviços de vacinação, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, atendimento médico, com encaminhamento para exames, atendimentos de auriculoterapia e atendimento odontológico.

As oportunidades no mercado de trabalho serão ofertadas pelo Programa Acessuas Trabalho, que disponibiliza cursos profissionalizantes e encaminhamentos pelo programa Jovem Aprendiz, direcionado para jovens de 14 a 24 anos de idade; e em parceria com o Sine-JP, por meio do ‘Eu Posso’, os moradores poderão ter acesso às oportunidades de emprego.

O serviço itinerante do Procon-JP estará presente, orientando os moradores nas relações consumeristas. Além disso, a Ouvidoria Geral estará à disposição para registrar a opinião dos moradores sobre a comunidade.

Durante a ação, haverá ainda distribuição de pipoca, algodão doce, e mudas de plantas, disponibilizadas em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Semam).