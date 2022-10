Dia das Crianças

Procon-JP fiscaliza lojas dos shoppings na Operação Brinquedo Seguro

04/10/2022 | 20:00 | 70

A Operação Brinquedo Seguro da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor fiscalizou, nesta terça-feira (04), as lojas que comercializam brinquedos e artigos infantis instaladas em shoppings da Capital. A inspeção se estende até a próxima sexta-feira (07) e vai visitar diversos estabelecimentos comerciais localizados em diferentes bairros.

O objetivo da fiscalização é verificar se os produtos destinados ao público infantil, bastante procurados neste mês de outubro devido à comemoração do Dia das Crianças, estão em conformidade com o que prevê a legislação. O Procon-JP inspeciona a aplicação de um check list de leis, a exemplo das especificações que devem conter nas embalagens e que são previstas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A operação também está fiscalizando a precificação dos produtos.

De acordo com o secretário Rougger Guerra, é imprescindível verificar, além do selo de qualidade do Inmetro, se o brinquedo traz na embalagem informações como a faixa etária a que se destina o artigo. “As informações que devem constar nas embalagens devem estar escritas em português, ainda que o produto tenha sido fabricado no exterior. As instruções de montagem e de uso devem ser legíveis e compreensíveis. Se isso não ocorrer, é uma irregularidade”, ressaltou.

Rougger Guerra salienta que a fiscalização de artigos infantis é uma necessidade nessa época do ano porque algumas irregularidades podem, inclusive, afetar a segurança e a saúde das crianças.“Como se trata de produtos destinados ao público infantil, inclusive os da primeira idade, todo cuidado é pouco para que não se torne um problema. A operação é uma questão de segurança”, frisou.

Atendimentos do Procon-JP

Sede: Avenida Pedro I, nº 473, Tambiá;

Telefones para orientação e dúvidas: 0800 083 2015

Procon na sua mão: (83) 98665-0179

Transporte público: (83) 98873-9976