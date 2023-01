ASSISTIR AO VIVO Globo FC x Alecrim COM IMAGENS Campeonato Potiguar de 2023, HOJE (11/01)

O jogo entre Globo FC x Alecrim acontece HOJE (11/01) às 15 hs. O mandante da partida é o Globo que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Potiguar de 2023.

Você acompanha as partidas pela Band RN, Sidy’s TV, TCM e na TV FNF com exclusividade no youtube. O perfil da FNF no twitter acompanha os principais lances dos jogos em tempo real. O Campeonato Potiguar será transmitido na TV BAND, no DAZN e no Youtube ao vivo por todo o estado.

Os jogos serão transmitidos neste início, aos domingos, às 17h. Entretanto, já há uma negociação com a direção nacional da emissora, sobre a possibilidade de transmissão de jogos às quartas-feiras.

Desta forma, sabe-se também que os jogos do ABC poderão ser transmitidos pela TV ABC. A cobertura do Mecão também pode ser acompanhada pela TV América-RN . Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

assista ao vivo Globo FC x Alecrim

Todos os jogos dos grandes do RN terão transmissão pela TV aberta pela BAND aos domingos, inicialmente e eventualmente às quartas-feiras. Em especial, a TV ABC a TV ABC e a TV Mecão também pode transmitir partidas.

PALPITE DO CAMPEONATO POTIGUAR DE 2023

15:00 América-RN 2 x 0 Potyguar CN Rodada 1 15:00 Santa Cruz de Natal 0 x 1 Potiguar de Mossoró Rodada 1 15:00 Globo FC 2 x1 Alecrim Rodada 1

O Campeonato Potiguar

O maior campeão do RN é o ABC com 56 títulos, mas o América-RN pode chegar mais perto do rival em 2022. O clube conta com 36 títulos e o Alecrim, terceiro colocado, com 7 títulos.

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) anunciou recentemente que o Campeonato Potiguar 2022 terá início no dia 9 de janeiro. Participarão do campeonato os times: ABC, América-RN, Assu, Força e Luz, Globo FC, Potiguar de Mossoró, Potyguar de Currais Novos e Santa Cruz de Natal.

A data foi anunciada após a primeira reunião com os representantes dos clubes participantes, realizada em novembro, pelo próprio presidente da FNF, José Vanildo. A federação pretende manter o formato atual do campeonato, com dois turnos em jogos de ida no primeiro e de volta no segundo. O final de turno será entre os dois melhores classificados, em um único jogo, e a decisão do campeonato será de ida e volta.

O presidente do Potiguar de Mossoró, Djalma Júnior, apresentou uma proposta na reunião para que sejam realizadas semifinais em cada turno. Contudo, para isso, teria que ser incluídas mais duas datas na competição. De acordo com Djalma, essa mudança deve ser vista como um atrativo comercial e um apelo dos próprios torcedores dos clubes, que querem mais partidas.

Ele disse ainda que este formato seria favorável para que mais equipes seguissem vivas em todo o campeonato até o fim. Djalma deu como exemplo o próprio Potiguar, que no início do campeonato de 2021, perdeu dois jogos, mas que conseguiu se recuperar durante a competição e terminou na quarta posição. Se fosse na nova proposta, ele avançaria para as semifinais.

Já o presidente do América-RN, Ricardo Valério, voltou a sugerir, assim como na edição anterior, que as finais dos turnos sejam realizadas em jogos de ida e volta, acrescentando assim mais duas datas no calendário de jogos. Entretanto, foi realizada mais uma reunião para definir a fórmula de disputa do campeonato.

Confirmadas mudanças de formato do Campeonato Potiguar

Durante uma segunda reunião do Conselho Técnico, realizada na sede da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, foi definido que seria incluídas as semifinais nos dois turnos da competição, em jogos únicos.

Com isso, a Copa Rio Grande do Norte e a Copa Cidade do Natal contarão com mais jogos cada. Portando, os quatro times com melhor colocação de cada turno deverão se enfrentar nas semifinais (1º x 4º e 2º x 3º). Os dois primeiros colocados terão o mando das semifinais e com a vantagem do empate para ir à final.

O autor da proposta de semifinais, presidente do Potiguar, Djalma Júnior comemorou muito a decisão, que foi muito bem aceita por todos os clubes participantes do campeonato. Djalma comentou que isso irá melhorar a competitividade no campeonato, pois se pegarmos o exemplo deste ano, no mínimo, seis clubes estariam na briga pelas semifinais e isso poderia dar muito mais ânimo ao torcedor.

O diretor de futebol do América-RN, Carlos Moura Dourado, também concorda que essa mudança no formato do campeonato o deixará mais atraente. Ele comentou que nos últimos campeonatos, quando as equipes de cima disparam, as demais têm muita dificuldade e a mudança vai trazer mais movimento para os times e é mais uma atração para o torcedor.

Bem como na edição de 2021, as finais dos turnos seguem em jogo único. A decisão do campeonato estadual com os vencedores dos turnos também será mantida e contará com jogos de ida e volta. A tabela do campeonato ainda será elaborada pela FNF, mas a expectativa é que seja divulgada em breve.

