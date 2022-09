Coritiba x Ceará: ONDE ASSISTIR AO VIVO PRÉ-JOGO AGORA BRASILEIRÃO 2022 SÉRIE A, QUARTA (28/09) – BOLA ROLANDO

A partida entre Coritiba x Ceará é válida pelo Brasileirão da série A DE 2022e A bola rola QUARTA (28/09) às 19 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Coritiba como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A iniciou em ABRIL e deve terminar mais cedo este ano por conta da COPA DO MUNDO de 2022, se não houver uma reviravolta na tabela da CBF.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, o Grupo Turner não deve transmitir partidas. A única exceção deve mesmo ser o Athlético-PR que criou sua própria plataforma de Streaming, o Furacão TV e apenas por lá, seus jogos serão transmitidos.

PRÉ-JOGO/ NARRAÇÃO 19:00 Coritiba x Ceará Rodada 28 – AO VIVO AQUI

Escalações e notícias FICHA TÉCNICA

Dois times com aspirações contrastantes se enfrentam na Série A do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, quando o Cuiabá, que luta contra o rebaixamento, recebe o América Mineiro em boa forma na Arena Pantanal.

Provável escalação de Cuiabá: João Carlos; Marllon, Joaquim, Empereur; Sidcley, Gava, Pepe, João Lucas; Rodriguinho, Deyverson, André Luis

Possível escalação do América Mineiro: Cavichioli; Lopes, Eder, Silva, Cáceres; Juninho, Kal; Azevedo, Benitez, Matheusinho; Almeida

PALPITES DOS JOGOS DE HOJE DO BRASILEIRÃO SÉRIE A

19:00 Fluminense 2 x 0 Juventude Rodada 28 19:00 Corinthians 1 x 0 Atlético-GO Rodada 28 19:00 Fortaleza 1 x 1 Flamengo Rodada 28 19:00 Coritiba 2 x 1 Ceará Rodada 28 21:00 Cuiabá 2 x 0 América-MG Rodada 28 21:45 Atlético-MG 1 x 2 Palmeiras Rodada 28 21:45 Internacional 2 x 0 Bragantino Rodada 28 21:45 Goiás 2 x 1 Botafogo Rodada 28

ÁRBITROS EM CAMPO

Função Nome Federação Função Nome Federação Árbitro Raphael Claus (FIFA) SP Árbitro Assistente 1 Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) SP Árbitro Assistente 2 Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) RJ Quarto Árbitro Elvio Kertelt Legnani PR Analista de Campo Ronaldo Parpinelli PR Árbitro de Vídeo Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA) RS AVAR Andre da Silva Bitencourt RS Observador de VAR Ednilson Corona SP –

CANAIS DE TV QUE TRANSMITEM AO VIVO

Mas, a maioria dos jogos poderá ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. Assim, o campeonato na série A está a cada vez mais competitivo. Entretanto, ao menos 5 times chegam com condições de serem campeões. Entretanto, todos os times da Série A possuem contrato com a Globo, para TV Aberta. Já para a TV fechada apenas o Furacão não terá jogos transmitidos pela plataforma da Globo. Eles utilizam a Furacão TV.

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Como informado, os jogos do Brasileirão da Série A, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na Globo, Grupo Turner (TNT e EIPLUS) veja a tabela de transmissão abaixo.

Jogo 19:00 Coritiba x Ceará Rodada 28 Canal Transmite? PREMIERE SIM SPORTV não GLOBO não MRNEWS NARRAÇÃO AO VIVO Outros NÃO GE.com Narração ao vivo

placar ao vivo

Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

Peculiaridades do Brasileirão Série A 2022

E o Campeonato Brasileiro da série A de 2022 terá alguns ingredientes bem interessantes. Por exemplo, alguns times como o Cuiabá, já se apresentam como SAF e já jogam com o novo ‘CNPJ’, algo que deve ser tendência de agora em diante. Este também será o primeiro ano que os gigantes Vasco, Cruzeiro e Grêmio, nenhum deles, estará na primeira divisão do brasileiro. Claro, a competição começa com Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras como grandes favoritos, mas já existem outros times que correm por fora para o título. Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Fluminense e Internacional sempre apresentam times competitivos. O Botafogo e Santos ainda são incógnitas que podem surpreender. Já os times de Goiás, Atlético-GO e Goiás, o RB Bragantino, e demais times do Sul e Nordeste também tem boas chances de luta por posições de Sul-Americana e quem sabe até Libertadores da América.

Participantes da série A em 2022, estádios e títulos

Equipe Cidade Estádio (mando) Títulos América Mineiro Belo Horizonte Independência 0 (não possui) Athletico Paranaense Curitiba Arena da Baixada 1 (2001) Atlético Goianiense Goiânia Antônio Accioly 0 (não possui) Atlético Mineiro Belo Horizonte Mineirão 2 (1971, 2021) Avaí Florianópolis Ressacada 0 (não possui) Botafogo Rio de Janeiro Nilton Santos 2 (1968[nota 1], 1995) Ceará Fortaleza Arena Castelão 0 (não possui) Corinthians São Paulo Neo Química Arena 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017) Coritiba Curitiba Couto Pereira 1 (1985) Cuiabá Cuiabá Arena Pantanal 0 (não possui) Flamengo Rio de Janeiro Maracanã 7 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020)[nota 2] Fluminense Rio de Janeiro Maracanã 4 (1970, 1984, 2010, 2012) Fortaleza Fortaleza Arena Castelão 0 (não possui) Goiás Goiânia Serrinha 0 (não possui) Internacional Porto Alegre Beira-Rio 3 (1975, 1976, 1979) Juventude Caxias do Sul Alfredo Jaconi 0 (não possui) Palmeiras São Paulo Allianz Parque 10 (1960, 1967[nota 1], 1967[nota 3], 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018) Red Bull Bragantino Bragança Paulista Nabi Abi Chedid 0 (não possui) Santos Santos Vila Belmiro 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968[nota 3], 2002, 2004) São Paulo São Paulo Morumbi 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008)

