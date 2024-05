Funjope inicia projeto Pré-Junino neste final de semana

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) anuncia o ‘esquenta’ para o São João 2024, com a terceira edição do projeto Pré-Junino, que promove uma série de apresentações de quadrilhas durante todos os finais de semana de maio. O evento é gratuito e acontece em diversos polos, sempre a partir das 19h. No próximo sábado (11), a festança será no bairro José Américo.

“O nosso Pré-Junino é um momento extremamente especial para o projeto de São João da Prefeitura de João Pessoa. Nós começamos com essa preparação das quadrilhas juninas nos bairros, o que movimenta as comunidades. As quadrilhas já vão testando seus temas, seus adereços, suas fantasias e já vão encantando a população de cada bairro com a sua preparação”, explica o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que o Pré-Junino é hoje uma festa muito importante no projeto de São João. “É realizado em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas e nós conseguimos percorrer diversos bairros, valorizando toda a nossa festa junina”, acrescenta.

O cenário do primeiro dia do Pré-Junino é a quadra de esportes do Centro Comunitário do bairro José Américo, com as participações das quadrilhas convidadas Junina Elohim e Junina Santo Antônio. Em seguida, se apresentam as juninas Aconchego, Zé Monteiro, Fulô do Cerrado, Botijinha e Só Risos.

No domingo (12), entram em cena, no ginásio de esportes Prosind, no bairro de Mangabeira, as juninas Pó de Serra, Sacode Poeira, Flor do Mandacaru, Pindura Saia, Dona Maria, Fogueirinha e Tico Mia.

Para o sábado (18), no ginásio de esportes Odilon Ribeiro Coutinho, no bairro Valentina Figueiredo, estão na lista de apresentações as juninas Sucupira, Mangue Seco, Tradição Matuta, Babado de Xita, Sanfona Branca, Lageiro Seco e Ubando.

O Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira, recebe, no domingo (19), as juninas Mangue Seco, Pó de Serra, Ubando, Tico Mia, Fogueirinha, Tradição Matuta e Sanfona Branca.

No sábado (25), o Ginásio Guarany, no bairro do Roger, recebe as juninas Aconchego, Só Risos, Zé Monteiro, Dona Maria, Babado de Xita, Paraíba e Lageiro Seco.

Encerrando a programação do Pré-Junino, no domingo (26), a festança será no ginásio de esportes Padre Hildon Bandeira, no bairro Expedicionários, com as juninas Sucupira, Botijinha, Sacode Poeira, Fulô do Cerrado, Flor do Mandacaru, Pindura Saia e Paraíba.