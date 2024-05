À CBN, Marconi Perillo nega interferência do SD em ação do PSDB contra Galdino

Reprodução PSDB

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, negou nesta segunda-feira (13), que o partido tenha sido acionado nos bastidores pelo Solidariedade para ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a reeleição do deputado estadual Adriano Galdino na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

Em resposta ao jornalista Felipe Nunes, da CBN Paraíba, o ex-governador de Goiás voltou a dizer que a ação do PSDB contra a reeleição de Galdino foi um “equívoco” e reforçou o gesto do partido, que pediu ao STF desistência da ação.

O Diretório Nacional já retirou a ação, então não há autor anônimo nem autor presencial ou que tenha tido interesse direto ou subjetivo. Foi um equívoco que já foi corrigido do ponto de vista do partido Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. – Perillo nega interferência do SD em ação do PSDB contra Galdino

O que diz Galdino?

O presidente da Assembleia quebrou o silêncio, no fim de semana, e falou de forma mais clara sobre a ação protocolada pelo PSDB. Na avaliação do parlamentar, o PSDB realmente foi “pego” de surpresa com o pedido, mas disse que há “CPFs paraibanos” envolvidos por trás da ação.

Galdino publicou, em seu perfil oficial no Instagram, uma fotografia ao lado de lideranças estaduais do Republicanos, a exemplos do presidente estadual do partido, deputado federal Hugo Motta, do prefeito de Patos, Nabor, e dos deputados estaduais Chica Motta e Wilson Filho. Ele falou em “decepção”.

“Reflexões , análises !!! Alegria , decepção , etc . Como disse Chico Buarque: “Apesar de você amanhã há de ser outro dia” , e vamos pra luta !!! (sic)”, escreveu.

A ação

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), o PSDB contesta a antecipação da eleição que reelegeu Galdino na Presidência da ALPB. “O enorme lapso entre a data da realização da eleição e a datado início do segundo biênio se dá em detrimento da representatividade da composição do órgão de gestão quanto à conjuntura política do biênio para o qual eleito”, diz trecho da ação.

No dia seguinte, as principais lideranças do partido, em contato com a CBN Paraíba, negaram a intenção de ter ingressado com a ação no STF e alegaram que houve um “equívoco” no objeto da ação. Na ocasião, o ex-governador Cássio Cunha Lima chegou a dizer que ligou para a cúpula da legenda para entender a situação.

“Falei com Pedro e com Fábio Ramalho, que não foram consultados sobre a ação movida pelo PSDB nacional. E o que houve foi um erro. Confundiram a Paraíba com o Piauí, insólito! O partido vai desistir da ação”, disse na época.

