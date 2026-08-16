Funjope integra programação do Fórum Cultura Viva Infância – Edição João Pessoa

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados (FNC), Marcus Alves, participou, nesta quinta-feira (7), do Fórum Cultura Viva Infância – Edição João Pessoa, realizado pelo Pontão de Cultura Bola de Meia, de São José dos Campos (SP), em parceria com o Ponto de Cultura Olho do Tempo, no bairro de Gramame. O evento acontece até o próximo sábado (9).

Marcus Alves declarou que a Prefeitura de João Pessoa, sob a liderança do prefeito Leo Bezerra, tem uma responsabilidade e um compromisso muito grande com as culturas populares e com as culturas de identidade regional que valorizam o trabalho do jovem e das crianças.

Ele afirmou que é feito um acompanhamento sistemático dos pontos de cultura da cidade e destacou o crescimento do número de pontos de cultura, passando de 15 para 82. O diretor frisou que, na maior parte das vezes, essas instituições trabalham com a formação e a inclusão de crianças e adolescentes e, por isso, considera extremamente importante que a Funjope possa estimular, acompanhar e promover essa política.

“A minha contribuição hoje no Ponto de Cultura Sementes do Amanhã foi exatamente nesse sentido de mostrar o nosso compromisso e nossos projetos voltados para as instituições e pontos de cultura que trabalham com a inclusão de crianças e jovens, sobretudo, no processo de formação, inclusive levantando uma integração entre a cultura e os sistemas educativos”, observou.

O diretor enfatizou que é preciso refletir isso em variados municípios brasileiros: “Eu venho acompanhando, por meio do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, essa dinâmica. A Política Nacional Cultura Viva é muito forte, desenvolvida pelo Ministério da Cultura, e nós temos o compromisso de dar a nossa contribuição nesse processo de trabalho”, acrescentou.

Manoella Mourão, produtora executiva e cultural do Projeto Brinca Brasil, explicou que a discussão girou em torno da Cultura Viva – Infância – Cultura ‘de’, ‘com’ e ‘para’ as crianças e suas aplicações no âmbito da Política Nacional Cultura Viva (PNCV). Assim, o objetivo do encontro é promover diálogos sobre as infâncias que permeiam a cultura e a PNCV.

“Ao final, depois de reunião de articulação com quatro grupos de trabalho, será redigida a Carta da Paraíba para as Culturas das Infâncias e sábado teremos um encontro com os pontos de cultura que trabalham as infâncias”, disse.

A produtora também destacou a presença de Marcus Alves no Fórum: “A participação do diretor da Funjope é de extrema importância, pois fortalece a Rede da Cultura Infância na Paraíba, indicando que é um assunto de envolvimento direto e o qual demonstra sensibilidade e apoio”, afirmou.

Participaram o Pontão de Cultura Bola de Meia, de São José dos Campos (SP), representado pela coordenadora Jacqueline Baumgratz, em parceria com o Pontão de Cultura Olho do Tempo, da Mestra Doci; Rejane Nóbrega, representante do Ministério da Cultura (MinC) na Paraíba; Alice Monteiro, da Comissão Nacional de Pontos de Cultura; Milton Dornellas, da Secretaria de Cultura da Paraíba (Secult); Célio Turino, um dos precursores; Reinaldo Mendes, da Remar; José Geraldo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); educadores, representantes de pontos de cultura e, principalmente, crianças. “Acreditamos que nada pode ser sobre elas sem que elas estejam presentes”, concluiu Manoella Mourão.

O evento – O Fórum Cultura Viva Infância é um espaço de encontro, articulação e formação, reunindo educadores, gestores públicos e agentes culturais de diversas regiões da Paraíba para fortalecer as políticas públicas culturais voltadas à infância.

Programação – Na programação desta quinta-feira, foram realizadas atividades de acolhimento, apresentações culturais, oficinas formativas, palestras e vivências sobre o direito à cultura e à natureza para a infância.

Nesta sexta-feira (8), as ações seguem com grupos de trabalho temáticos voltados à construção coletiva de propostas e uma plenária de sistematização e leitura da Carta da Paraíba; já no sábado (9), acontece um encontro dos Pontos de Cultura.