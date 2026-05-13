Série Recitais fortalece formação musical de alunos das bandas escolares de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), realizou na tarde desta quinta-feira (7), mais uma edição da Série Recitais, iniciativa que vem aproximando estudantes das bandas marciais escolares do universo da música técnica, erudita e popular. O projeto proporciona experiências musicais enriquecedoras para jovens músicos da rede municipal de ensino, despertando talentos e incentivando o desenvolvimento artístico e cultural dos alunos.

De acordo com Romulo Albuquerque, chefe da Seção de Bandas Escolares, a proposta da Série Recitais é ampliar o horizonte musical dos estudantes e fortalecer a cultura musical nas escolas. “A Série Recitais conecta os alunos das bandas marciais escolares ao universo da música técnica, erudita e popular. Através de apresentações envolventes, proporcionamos uma imersão que expande o repertório e a técnica dos alunos, transformando a relação de cada jovem com seu instrumento musical e fortalecendo a cultura musical nas escolas”, destacou.

O recital contou com a participação do professor Marlon Barros, docente da cadeira de trombone do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), em João Pessoa. Para ele, ações como essa são fundamentais para inspirar e motivar os jovens músicos que fazem parte das bandas escolares. “Momentos como esse são de extrema importância para a formação do nosso futuro. São trombonistas com faixa etária entre 13 e 16 anos, inseridos nas bandas escolares do município. Poder tocar para eles, motivá-los e mostrar músicos profissionais em ação é algo transformador. Muitos talvez estejam assistindo a uma apresentação musical pela primeira vez. Isso renova a alegria de ser músico e fortalece o sonho desses alunos”, afirmou o professor.

Marlon Barros também parabenizou a Prefeitura de João Pessoa e a Secretaria de Educação pela iniciativa, ressaltando a importância de democratizar o acesso à cultura e à música de qualidade para os estudantes da rede pública.

O professor Fábio Júnior, da Escola Municipal Zulmira de Novais, destacou que a experiência pode influenciar diretamente no futuro dos alunos. “É um momento único. Ter contato com músicos experientes ajuda os estudantes a enxergarem novas possibilidades para a vida deles. Muitos passam a pensar no futuro profissional através da música e encontram referências importantes para seguir esse caminho”, comentou.

Os estudantes também relataram o impacto positivo da experiência. Davi Lucas, aluno da Escola Municipal Anísio Teixeira, afirmou que o recital foi inspirador. “Eu achei muito especial. Gostei muito das apresentações e dos ensinamentos que a gente leva para a vida. Assim como somos motivados, também podemos motivar outras pessoas”, disse.

Já Raniela Evelyn, estudante do 8º ano da Escola Municipal Zulmira de Novais, destacou o quanto o momento serviu de incentivo. “Foi algo muito interessante e impactante. Quando você está começando e vê outras pessoas tocando de forma diferente, você se motiva ainda mais”, relatou.

Carlos Guerra, professor regente da banda marcial da Escola Municipal Anísio Teixeira, também destacou a importância da iniciativa e agradeceu à coordenação das bandas escolares e à gestão municipal pela realização do evento. “Foi um momento único para os nossos alunos. O professor Marlon é uma grande referência no meio musical, e proporcionar essa experiência aos estudantes é algo magnífico e inspirador para a formação deles”, enfatizou.

A Série Recitais segue como uma importante ferramenta de incentivo à educação musical, promovendo inclusão, formação cultural e novas perspectivas para crianças e adolescentes da rede municipal de João Pessoa.