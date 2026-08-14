Por MRNews



Anvisa suspende produtos da Ypê após identificar falhas graves na fabricação; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento imediato de diversos produtos da marca Ypê após identificar falhas graves no processo de fabricação em uma unidade da empresa no interior de São Paulo.

A decisão foi publicada nesta quinta-feira (7) e afeta detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes produzidos pela Química Amparo.

Segundo a agência, todos os lotes com numeração final 1 devem ser retirados de circulação imediatamente em todo o território nacional.

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Fiscalização encontrou falhas graves na produção

De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada após uma inspeção realizada em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo.

Durante a fiscalização, foram identificadas irregularidades consideradas graves em áreas essenciais da fabricação, incluindo:

Falhas no controle sanitário

Problemas no sistema de garantia de qualidade

Riscos relacionados à contaminação microbiológica

O principal alerta das autoridades envolve a possível presença de microrganismos nocivos à saúde nos produtos afetados.

Produtos da Ypê atingidos pela suspensão

Entre os itens incluídos na resolução estão diferentes linhas de detergentes lava-louças, lava roupas líquidos e desinfetantes.

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Detergentes suspensos

Ypê Clear Care

Lava-louças com enzimas ativas Ypê

Lava-louças Ypê tradicional

Lava-louças Ypê toque suave

Lava-louças concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê Clear

Lava-louças Ypê Green

Linha Tixan Ypê também foi afetada

A suspensão também atinge produtos da linha Tixan Ypê, incluindo:

Tixan Ypê combate mau odor

Tixan Ypê cuida das roupas

Tixan Ypê antibac

Tixan Ypê coco e baunilha

Tixan Ypê Green

Ypê Express

Ypê Power Act

Ypê Premium

Tixan Maciez

Tixan Primavera

Tixan Power Act

Desinfetantes incluídos na resolução

A lista divulgada pela Anvisa ainda inclui:

Bak Ypê

Desinfetante Atol

Desinfetante perfumado Atol

Pinho Ypê

Todos os produtos afetados pertencem a lotes terminados em número 1, conforme descrito na Resolução 1.834/2026 publicada no Diário Oficial da União.

Orientação é interromper uso imediatamente

A Anvisa orienta que consumidores suspendam imediatamente o uso dos produtos incluídos na medida cautelar.

A recomendação é que clientes procurem o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para obter informações sobre:

Devolução

Reembolso

Troca dos produtos

Procedimentos de recolhimento

Fiscalização será reforçada em supermercados

Além do recolhimento, a agência informou que vigilâncias sanitárias estaduais e municipais deverão intensificar a fiscalização em supermercados, atacadistas e demais estabelecimentos comerciais.

O objetivo é impedir que os produtos suspensos continuem sendo vendidos ao consumidor final.

Medida foi tomada de forma preventiva

Segundo a Anvisa, a decisão segue o princípio da proteção à saúde pública e foi adotada de forma preventiva diante da gravidade das falhas encontradas durante a inspeção industrial.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre registros de consumidores afetados pelos possíveis problemas apontados pela fiscalização.

Consumidores devem verificar número do lote

Especialistas orientam que consumidores confiram atentamente o número do lote presente nas embalagens dos produtos da marca.

A suspensão vale especificamente para os lotes terminados em número 1 produzidos na unidade investigada.

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