Anvisa suspende produtos da Ypê após identificar falhas graves na fabricação; veja lista
Por MRNews
Anvisa suspende produtos da Ypê após identificar falhas graves na fabricação; veja lista
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento imediato de diversos produtos da marca Ypê após identificar falhas graves no processo de fabricação em uma unidade da empresa no interior de São Paulo.
A decisão foi publicada nesta quinta-feira (7) e afeta detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes produzidos pela Química Amparo.
Segundo a agência, todos os lotes com numeração final 1 devem ser retirados de circulação imediatamente em todo o território nacional.
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Fiscalização encontrou falhas graves na produção
De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada após uma inspeção realizada em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo.
Durante a fiscalização, foram identificadas irregularidades consideradas graves em áreas essenciais da fabricação, incluindo:
- Falhas no controle sanitário
- Problemas no sistema de garantia de qualidade
- Riscos relacionados à contaminação microbiológica
O principal alerta das autoridades envolve a possível presença de microrganismos nocivos à saúde nos produtos afetados.
Produtos da Ypê atingidos pela suspensão
Entre os itens incluídos na resolução estão diferentes linhas de detergentes lava-louças, lava roupas líquidos e desinfetantes.
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Detergentes suspensos
- Ypê Clear Care
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê tradicional
- Lava-louças Ypê toque suave
- Lava-louças concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê Clear
- Lava-louças Ypê Green
Linha Tixan Ypê também foi afetada
A suspensão também atinge produtos da linha Tixan Ypê, incluindo:
- Tixan Ypê combate mau odor
- Tixan Ypê cuida das roupas
- Tixan Ypê antibac
- Tixan Ypê coco e baunilha
- Tixan Ypê Green
- Ypê Express
- Ypê Power Act
- Ypê Premium
- Tixan Maciez
- Tixan Primavera
- Tixan Power Act
Desinfetantes incluídos na resolução
A lista divulgada pela Anvisa ainda inclui:
- Bak Ypê
- Desinfetante Atol
- Desinfetante perfumado Atol
- Pinho Ypê
Todos os produtos afetados pertencem a lotes terminados em número 1, conforme descrito na Resolução 1.834/2026 publicada no Diário Oficial da União.
Orientação é interromper uso imediatamente
A Anvisa orienta que consumidores suspendam imediatamente o uso dos produtos incluídos na medida cautelar.
A recomendação é que clientes procurem o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para obter informações sobre:
- Devolução
- Reembolso
- Troca dos produtos
- Procedimentos de recolhimento
Fiscalização será reforçada em supermercados
Além do recolhimento, a agência informou que vigilâncias sanitárias estaduais e municipais deverão intensificar a fiscalização em supermercados, atacadistas e demais estabelecimentos comerciais.
O objetivo é impedir que os produtos suspensos continuem sendo vendidos ao consumidor final.
Medida foi tomada de forma preventiva
Segundo a Anvisa, a decisão segue o princípio da proteção à saúde pública e foi adotada de forma preventiva diante da gravidade das falhas encontradas durante a inspeção industrial.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre registros de consumidores afetados pelos possíveis problemas apontados pela fiscalização.
Consumidores devem verificar número do lote
Especialistas orientam que consumidores confiram atentamente o número do lote presente nas embalagens dos produtos da marca.
A suspensão vale especificamente para os lotes terminados em número 1 produzidos na unidade investigada.
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