Justiça absolve Buega Gadelha e condena quatro réus por desvios de recursos do Sesi

(Foto: Leonardo Silva)

A Justiça Federal condenou quatro réus em mais uma sentença da Operação Cifrão, que investiga fraudes no Serviço Social da Indústria na Paraíba (Sesi-PB). Outros dois réus foram absolvidos, entre eles o empresário Buega Gadelha.

A investigação – desencadeada pelo Gaeco, Polícia Federal, MPF e CGU –, apontou que um dos réus condenados comandava uma empresa contratada para realizar obras do Sesi. A escolha da empresa facilitaria o desvio de recursos públicos alocados nessas obras.

Os quatro réus foram condenados pelos crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Além disso, a sentença fixou o valor mínimo para a reparação desses danos em R$698.906,25. Esse valor corresponde à quantia apurada pela investigação, que demonstrou o prejuízo causado.

A sentença foi assinada pelo juiz Vinícius Costa Vidor, da 4ª Vara Federal na Paraíba.

Detalhamento das condenações

Marconi Tarradt Rocha : Condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão, além de multa de 1.040 dias-multa, com cumprimento inicial em regime fechado. Foi também substituído por penas restritivas de direito, como prestação de serviço à comunidade e pagamento de multa pecuniária.

: Condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão, além de multa de 1.040 dias-multa, com cumprimento inicial em regime fechado. Foi também substituído por penas restritivas de direito, como prestação de serviço à comunidade e pagamento de multa pecuniária. Francisco de Paula Abrantes de Oliveira : Condenado a 11 anos e 4 meses de reclusão, além de multa de 910 dias-multa, também cumprida inicialmente em regime fechado, e com possibilidade de substituição por penas restritivas de direito.

: Condenado a 11 anos e 4 meses de reclusão, além de multa de 910 dias-multa, também cumprida inicialmente em regime fechado, e com possibilidade de substituição por penas restritivas de direito. Marconi Wanderley : Condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão, além de multa de 420 dias-multa, com regime inicial aberto, podendo ser substituído por penas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e pagamento de multa financeira.

: Condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão, além de multa de 420 dias-multa, com regime inicial aberto, podendo ser substituído por penas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e pagamento de multa financeira. Francisco Petronio Dantas Gadelha : Condenado a 5 anos de reclusão e multa de 240 dias-multa.

Os condenados ainda podem recorrer da sentença.

Segunda absolvição de Buega

Em março deste ano, Buega Gadelha foi absolvido em uma ação penal que apurava supostas irregularidades em um contrato firmado pelo SESI da Paraíba com uma construtora. Nessa ação, todos os réus foram absolvidos

Na nova decisão, além de Buega Gadelha, José Aragão da Silva também foi absolvido.

Condenação por desvio de R$1,3 milhão

No mês passado, Buega Gadelha e outros seis réus foram condenados por um esquema de desvio de recursos do Sistema S. De acordo com a investigação, as irregularidades foram agravadas em execuções de contratos. Pagamentos eram feitos por serviços não executados.

Buega foi condenado por por apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

Texto: Gabriel Abdon