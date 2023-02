Procedimentos corretos

Samu e Semob orientam população em caso de acidentes de trânsito

27/02/2023 | 20:00 | 48

Quando presenciamos feridos em acidentes de trânsito, a intenção é logo ajudar. Mas para evitar sequelas, principalmente motoras nas vítimas, é importantíssimo não retirar a pessoa do local e acionar imediatamente a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192, e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), pelo 118 ou 987602134 (WhatsApp).

Outro ponto importante é tentar tranquilizar essa vítima e sinalizar o local do acidente – para quê outros não ocorram. “É importante agir rápido no sentido de acionar os profissionais da área urgentemente, porque os primeiros minutos após um acidente podem ser determinantes no destino das vítimas. Não se deve mexer nas vítimas, pois um atendimento de emergência mal feito pode comprometer ainda mais a saúde do indivíduo”, orientou o coordenador geral do Samu, o médico Galileu Machado.

A mesma orientação repassou o diretor de Operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, que acrescenta que podem ser acionados ainda o Corpo de Bombeiros (193) e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), através do 190, este último para que seja feita a perícia do acidente. “Porém, se o acidente não tiver vítima, é importante retirar o veículo do local para liberar o fluxo”, explicou.

A não retirada do veículo em local de acidente sem vítimas se configura infração de trânsito, previsto no art° 178. É necessário também prestar a Declaração de Acidentes de Trânsito Sem Vítimas (E-DAT) acessando o endereço eletrônico servicos.semobjp.pb.gov.br. Esse documento tem validade jurídica, inclusive para as seguradoras.

Já para condutores que costumam parar em local de acidente para filmar ou tirar foto com o celular, esse comportamento pode resultar em multa, já que muitas vezes acabam colaborando para outros acidentes ou atrapalhando o acesso dos profissionais socorristas.

“É importante que o condutor redobre a atenção no trânsito, não dirija após o consumo de bebida alcoólica, use o cinto de segurança, respeite a sinalização e os limites de velocidade. O cansaço também é incompatível com a direção”, orienta Cesário.

Carnaval – Durante o período de Carnaval, de 18 a 21 de fevereiro, o Samu registrou 57 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. De acordo com o Setor de Estatística do serviço, os principais atendimentos foram para ocorrências envolvendo motociclistas, 29 ao todo; 25 colisões e três atropelamentos.

Se comparado com os números do Carnaval 2020, ano que antecedeu a pandemia da Covid-19, os atendimentos do Samu foram a 25 vítimas de colisões, 19 acidentadas com motos e sete atropeladas.

Telefones importantes em caso de acidentes:

192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

193 – Corpo de Bombeiros;

118 ou 9 8760-2134 – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob);

190 – Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).