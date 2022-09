A partir desta sexta-feira

Prefeitura de João Pessoa cede escolas ao TRE-PB para realização do pleito eleitoral

28/09/2022 | 15:00 | 194

Em cumprimento à determinação da Justiça Eleitoral, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), entrega nesta sexta-feira (30), pela manhã, ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) as escolas da Rede Municipal de Ensino que serão utilizadas para a realização do processo eleitoral na Capital, que acontece neste domingo (2).

Serão cedidas ao TRE-PB um total de 72 escolas e quatro Centros de Referência em Educação Infantil (Creis) para a organização e instalação das urnas eletrônicas.

As unidades de ensino serão devolvidas na segunda-feira (3) à Sedec para que as escolas e salas de aula possam ser reorganizadas e as aulas retomadas na terça-feira (4). Com isso seguem garantidos os 200 dias letivos, regulamentados pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), sem que haja prejuízo para os estudantes.