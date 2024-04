Davi é o quarto nordestino a vencer o programa; veja o ranking

A vitória de Davi no BBB24, consagrada na noite dessa terça-feira (16) com pouco mais de 60% dos votos do público, faz dele o quarto nordestino a vencer o reality show mais popular do Brasil. Ele também é o terceiro baiano a vencer a disputa.

Isso significa que a vitória do motorista por aplicativo que sonhava em ser médico provoca dois empates. A Bahia agora empata com o Rio de Janeiro como o segundo estado mais vencedor, enquanto o Nordeste empata com o Sul como a segunda região mais vencedora.

Além de Davi, já tinham vencido o BBB os baianos Jean Willys e Mara Viana, na quinta e na sexta edição respectivamente. Fazia assim 18 anos que um baiano não era o campeão.

Já a paraibana Juliette, que venceu o BBB21 com recorde de aprovação de 90,15% dos votos na final, completa a lista de nordestinos que venceram a disputa.

Maior população do país, São Paulo é o estado com o maior número de vencedores, com sete campeões. Na soma de todas as edições do programa, dez estados já teve vencedores.

O Sudeste também é a região com o maior número de vencedores, com 12, 50% do total. Todas as regições já registrou ao menos um campeão.

Ranking dos vencedores do BBB por estado

São Paulo – 7 Bahia – 3 Rio de Janeiro – 3 Goiás – 2 Minas Gerais – 2 Paraná – 2 Rio Grande do Sul – 2 Acre – 1 Mato Grosso do Sul – 1 Paraíba – 1

Ranking dos vencedores do BBB por região