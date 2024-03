Caravana do Cuidar realiza 297 atendimentos de vários serviços na comunidade do Aratu

Os moradores da comunidade do Aratu receberam, nesta sexta-feira (1º), mais uma edição da Caravana do Cuidar, projeto promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). Nesta edição, foram registrados mais de 297 atendimentos entre os serviços de assistência social, saúde, empregabilidade, direito do consumidor e embelezamento.

A Caravana acontece graças a uma parceria entre diversos serviços, como o projeto social Mãos Amigas, que trouxe para os moradores os serviços de manicure, design de sobrancelhas, limpeza de pele e corte de cabelo. Assim como a equipe do Zoonoses, que se dedicou a conversar com os moradores sobre a prevenção da dengue.

“Estamos fazendo essa ação aqui hoje no combate e controle da dengue para que não se alastre os casos que estão acontecendo no Brasil, no nosso município. Vamos falar com os moradores que estão aqui perto e ativar esse diálogo para saber como está o índice de foco do mosquito aqui no bairro”, esclareceu o agente de saúde, Renan Nóbrega.

A líder comunitária, Renata Medeiros, reforçou a importância do serviço para a comunidade. “Já é a quarta vez que recebemos o serviço aqui, e é sempre um sucesso, o povo fica muito feliz. A Comunidade do Aratu é considerada a maior ocupação do município. Aqui as pessoas são muito carentes e, muitas vezes, essas pessoas ficam impossibilitadas de ir atrás desses serviços, então os serviços trazidos pela Caravana são sempre muito bem vindos. Esses serviços ofertados, através das políticas públicas da Prefeitura, beneficiam muito a gente”, contou.

Nesta primeira edição de 2024, a Caravana realizou 39 atendimentos do Bolsa Família; 06 atendimentos do Procon-JP; 80 dos serviços de embelezamento; 04 adesões no Programa Criança Feliz; 30 abordagens da equipe do Zoonoses; 30 aplicações de vacina de rotina e 07 contra a dengue; 20 atendimentos do Sine-JP; 13 atendimentos do Odontomóvel; 30 atendimentos médicos; 38 testes de glicemia e 38 aferições de pressão arterial.