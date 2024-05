Secretaria Municipal de Saúde comemora o Dia do Assistente Social com diversas ações nos hospitais

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), comemorou o Dia do Assistente Social, nesta quarta-feira (15), com diversas ações nos hospitais da rede municipal. No Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), houve ação com usuários da rede hospitalar, pacientes e familiares de conscientização da importância da doação de sangue. Já no Instituto Cândida Vargas (ICV), foi realizada uma palestra com o tema ‘Nossa Liberdade é Anticapacitista’.

O evento do ICV, realizado em parceria com o Conselho Federal de Serviço Social, contou com a presença da palestrante Jéssica Juliana, assistente social, especialista em Gestão de Políticas Públicas e mestra em Serviço Social. A palestra aconteceu no auditório da unidade e reuniu profissionais e interessados no campo do Serviço Social. Durante o evento, a assistente social Jaqueline Araújo participou da palestra oferecendo informações sobre o Conselho Regional de Serviço Social (Cress) na Paraíba.

Na ocasião, houve um momento de confraternização, onde os participantes puderam desfrutar de um lanche oferecido pelo ICV. Além disso, foram realizados sorteios de brindes, proporcionando momentos de interação e descontração entre os presentes. “Hoje, ao comemorar o dia do assistente social, refletimos sobre os desafios que enfrentamos no dia a dia do nosso exercício profissional no Instituto Cândida Vargas, na busca de viabilizar os direitos das usuárias desse serviço de saúde tão importante para o estado da Paraíba”, disse a assistente social do ICV, Patrícia Karla.

Para Liane Guerra, coordenadora do Serviço Social do ICV, a celebração do Dia do Assistente Social é uma oportunidade para reconhecer o papel fundamental desses profissionais na luta pela efetivação dos direitos sociais.

“Parabéns para todas assistentes sociais pelo nosso dia! Gratidão a toda equipe do Instituto Cândida Vargas pela dedicação, comprometimento, acolhimento, garantia e reconhecimento da igualdade dos direitos a todas nossas usuárias e acompanhantes. O Serviço Social do ICV é anticapacitista”, destacou.

Ana Giovana, diretora multiprofissional do ICV, expressou sua admiração e reconhecimento pelo trabalho incansável das assistentes sociais. “É uma honra celebrar este dia tão importante ao lado de profissionais dedicadas e comprometidas com a justiça social. O trabalho das assistentes sociais é essencial para a promoção do bem-estar e para a garantia dos direitos de todos os indivíduos. Parabéns a todas pelo seu compromisso e dedicação!”, afirmou.

A palestrante Jéssica Juliana destacou a importância de oferecer essa temática para os profissionais do Serviço Social. “Hoje foi dia de fazer uma reflexão sobre um debate muito importante, que é o mote da nossa campanha do conjunto, que é o anticapacitismo, que é uma expressão que nós utilizamos para tratar, para levar para a sociedade o debate sobre as pessoas com deficiência e a necessidade de estarmos sempre aprimorando a nossa capacidade profissional de lidar com diversas questões sociais”, contou.

Serviço humanizado no HMSI – O Serviço Social do Hospital Municipal Santa Isabel comemorou a passagem do Dia do Assistente Social com uma ação realizada junto aos usuários da rede hospitalar, pacientes e familiares de conscientização da importância da doação de sangue.

“Nessa ação, nós ressaltamos a extrema importância desse ato que salva vidas”, disse a assistente social Maria do Céu de Melo Vieira, coordenadora do Serviço Social do Santa Isabel, formado por uma equipe com 20 profissionais que trabalham em regime de plantão.

No Hospital Santa Isabel o Serviço Social atende todos os usuários da rede municipal de saúde prestando atendimentos, assegurando direitos desde o momento da sua internação na unidade até o momento da alta hospitalar.

“O serviço funciona de forma humanizada para todos os usuários que precisam dos serviços existentes na instituição, com cuidado, respeito e acolhimento, como prioridade”, informa Maria do Céu, ressaltando que o objetivo é atender os pacientes em suas fragilidades sociais, garantindo a eles o conhecimento dos serviços oferecidos pelas instituições que atuam pelo SUS e fazendo os encaminhamentos quando necessário.

Todos os usuários, pacientes e familiares têm acesso ao setor do Serviço Social no HMSI, que atua, como demanda espontânea, acompanhando pacientes do Serviço de Cirurgia Bariátrica e de vasectomia, realizando entrevista social para conhecer a individualidade de cada um.

Sobre a data – O Dia do Assistente Social, profissional responsável por promover o bem-estar físico, psicológico e social, que se dedica a lutar pelos direitos, melhores condições de vida, saúde e trabalho das pessoas, principalmente de grupos sociais mais desfavorecidos ou em vulnerabilidade social, é celebrado todos os anos no dia 15 de maio, data que, em 1962, foi regulamentada e oficializada a profissão no Brasil.